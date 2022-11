Alors qu’un média sud-coréen avance que Do Kwon se trouverait sur le sol européen, ce dernier s’est exprimé sur Twitter afin de se permettre quelques provocations. Ainsi, le fondateur de Terra (LUNA) se présente comme une victime de fausses accusations.

Do Kwon pourrait se trouver en Europe

La traque de Do Kwon se poursuit après l’effondrement de Terra (LUNA) et selon le média sud-coréen KBS, celui-ci serait en Europe.

Il convient bien évidemment de prendre ces informations avec des pincettes, mais les éléments rapportés indiquent que la dernière destination connue de l’intéressé avant l’invalidation de son passeport était Dubaï. C’est depuis cette ville qu’il se serait rendu sur le continent européen.

En dehors de ces éléments, ce même rapport relaye également des informations troublantes concernant les agissements de Do Kwon. En effet, celui-ci aurait manipulé le prix LUNA par le passé. Sans communication officielle de la part des autorités compétentes, il est difficile de donner plus de détails sur ces rumeurs, mais le fait est qu’aujourd’hui, Do Kwon est recherché et reste introuvable.

Des provocations osées sur Twitter

Qu’il soit en Europe ou non, la cavale ne semble pas affecter l’humour de Do Kwon. Et pour cause, ce dernier s’est permis d’inviter « les flics du monde entier » à une conférence pour donner des explications. Le fondateur de Terra a même poussé la provocation plus loin, avec un émoji de pistolet à eau suivi de l’onomatopée « pew pew » :

🔫 pew pew — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) November 3, 2022

Do Kwon poursuit ensuite sur le même ton :

« Pour ceux d’entre vous qui ont répandu des mensonges aux frais des contribuables, vous êtes invités avec les honneurs VIP, je paierai même votre billet d’avion. Montrez-vous si vous osez. »

Il prétend aussi que tout ceci n’est que des « con****** pour des raisons politiques ». Notons malgré tout qu’il n’offre pas de réels arguments pour appuyer le fait que tout ce qui lui est rapproché serait sans fondements.

S’il appartient aux tribunaux de décider ou non de la culpabilité de Do Kwon vis-à-vis de toutes les accusations dont il fait l’objet, celui-ci n’est a priori pas suffisamment confiant pour se rendre de lui-même à la justice afin de clarifier la situation.

Source : KBS

