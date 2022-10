Affaire Terra : Do Kwon continuerait à s’enrichir grâce à LUNA

La manœuvre a été signalée par Jaewoo Cho, un professeur assistant de l’Université de Hansung. Il montre que Do Kwon aurait envoyé 523 390 LUNA (la deuxième version de la cryptomonnaie) à un sous-compte ou un collaborateur :

Then the same amount LUNA was deposited to Binance with memo 103136234

Since 2022-09-13, DK sent 523,390 LUNA2.0 to seemingly his sub-account or a cooperator terra1mdtes94sv3mtdqwj7zwxunmntc6u7778kus033

C’est relativement récent, puisque ces transferts ont eu lieu depuis le 13 septembre 2022. Au cours actuel, 523 390 LUNA valent plus de 1,2 million de dollars. Comme l’a souligné l’utilisateur Twitter FatManTerra, ces transferts ont eu lieu alors même que Do Kwon continue de faire une promotion assidue de la version 2.0 de Terra :

WADR I implore you to use some critical thinking as this is getting tedious with you

Historically Do Kwon's MO has been: shill to retail to drum up liquidity, sell bags simultaneously. As above so below.

Who's wallets: Do Kwon's. Written in the tweet. Posted about tens of times

— FatMan (@FatManTerra) October 10, 2022