Do Kwon et la LFG nient être impliqués dans le récent mouvement de 3 300 Bitcoins (BTC)

Do Kwon, le fondateur de Terra (LUNA), a démenti via Twitter être à l'origine des récents mouvements de Bitcoins (BTC) qui lui ont été imputés par la firme CryptoQuant.

Effectivement, selon une information révélée par la section coréenne de CoinDesk, CryptoQuant aurait identifié un wallet comme appartenant à la Luna Foundation Guard (LFG) dont la création aurait été effectuée le lendemain du mandat d'arrêt émis contre Do Kwon, soit le 15 septembre.

Selon les informations on-chain, le wallet en question aurait envoyé un total de 3 313 BTC vers 2 wallets différents, l'un hébergé sur l'exchange KuCoin et l'autre sur OKX. Ces mouvements de fonds n'ont pas non plus échappé aux autorités sud-coréennes, qui ont immédiatement demandé aux 2 exchanges concernés de geler les fonds le temps qu'une enquête soit menée.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, seule KuCoin aurait résigné à geler les Bitcoins sur sa plateforme.

Le principal intéressé a formellement démenti les accusations émises à son encontre :

What has been probably the most surprising in all this is the amount of misinformation that gets spread.

There is no “cashout” as alleged, i havent used kucoin or okex in at least the last year, and no funds of tfl, lfg or any other entities have been frozen. https://t.co/E1cbKgoqQz

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) September 28, 2022