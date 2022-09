Binance décide finalement de participer au burn du LUNC, le token grimpe de 60 % sur 24 h

Le 23 septembre, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, avait déclaré sur Twitter qu'il souhait mettre en place une option de burn sur le Luna Classic (LUNC) sous forme de taxe de 1,2 % sur les transactions effectuées sur la plateforme.

Binance est la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde avec plus de 30 millions d'utilisateurs. Si vous souhaitez vous y inscrire, nous avons rédigé un tutoriel à son endroit.

Afin de laisser la communauté aux rênes du LUNC, Changpeng Zhao avait précisé que si au moins 50 % des traders de LUNC choisissaient de payer cette taxe sur la plateforme, alors la taxe en question serait appliquée sur l'ensemble des paires de trading comportant du LUNC.

Toutefois, face à des retours mitigés, CZ est revenu sur sa décision et a finalement décidé d'envoyer les frais de transaction récoltés sur les paires LUNC/BUSD et LUNC/USDT vers l'adresse destinée au burn de tokens LUNC :

Instead, we have decided to begin burning all trading fees collected on the LUNC/BUSD and LUNC/USDT spot and margin trading pairs on Binance.

Fees will be converted to LUNC then sent to the burn address. The burn is paid at our expense, not the users’.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 26, 2022