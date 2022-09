Le futur PDG de Kraken ne compte pas se plier à la SEC des États-Unis

Il semblerait que malgré un futur changement de direction, Kraken conservera sa philosophie libertaire. Dave Ripley, le futur PDG de l'exchange de cryptomonnaies, a fait savoir qu'il ne se plierait pas aux ingérences de la SEC, notamment en ce qui concerne le listing de certains actifs.

Dave Ripley en opposition à la SEC

Dave Ripley, qui devrait bientôt succéder à Jesse Powell au poste de PDG de Kraken, a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de faire enregistrer l'exchange auprès de la Securities and Exchange Comission (SEC) des États-Unis.

Kraken est l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde et comptabilise plus de 9 millions d'utilisateurs. N'hésitez pas à jeter un œil à notre présentation complète de l'exchange.

Selon une information exclusive de Reuters, Dave Ripley a fait savoir qu'il ne se plierait pas aux ingérences de la SEC, notamment en ce qui concerne le listing de certains tokens.

En juillet dernier, l'exchange Coinbase s'était retrouvé dans le collimateur du gendarme financier américain concernant le listing de certains tokens considérés comme des titres financiers (actions, obligations, etc.). Ce dernier s'était alors défendu de manière tranchante, avançant qu'il ne s'agissait nullement de titres, et que la SEC privilégiait le conflit direct plutôt que le dialogue.

Dave Ripley suivra donc cette voie également, puisqu'il a déclaré que les tokens concernés dans cette affaire resteraient également disponibles chez Kraken.

De plus, au cours de sa déclaration, il a déclaré que Kraken n'émettait pas de titres, et que par conséquent l'exchange n'avait aucune raison de s'enregistrer auprès de la SEC. Le futur PDG se place ainsi en opposition directe à Gary Gensler, le directeur de la SEC, qui avait prévenu les plateformes d'échange de cryptomonnaies au début du mois qu'elles devaient bel et bien s'enregistrer auprès du gendarme américain.

Kraken ne devrait pas changer de philosophie

Le changement de direction au sein de Kraken tombe en période compliquée, et pour cause, Dave Ripley devra d'emblée se confronter à un bear market confortablement installé, et ce conjugué à la politique monétaire resserrée de la FED visant à faire face à l'inflation galopante.

Mais l'exchange, qui a annoncé le recrutement de 500 personnes supplémentaires il y a quelque mois - là où d'autres se voyaient forcés de licencier -, devrait être entre de bonnes mains.

Jesse Powell, l'historique PDG de Kraken souvent sujet à controverse dans le milieu des cryptomonnaies, a déclaré via un communiqué officiel qu'il avait une confiance totale envers son successeur, et que ce dernier avait activement participé au succès de Kraken notamment grâce à son rôle dans les acquisitions de la plateforme.

Aussi, les clients historiques de Kraken devraient s'y retrouver. Aligné sur la philosophie libertaire de Kraken qui tend à démocratiser les cryptomonnaies à tous les individus, Dave Ripley a fait savoir que l'exchange continuera à œuvrer en ce sens :

« Ma vision, ainsi que celle de l'ensemble de la direction, est en accord avec celle de Jesse : accélérer l'adoption des cryptomonnaies. »

Source : Reuters

