Kraken rejoint Liquid Collective, la première solution de liquid staking de qualité institutionnelle

Kraken va rejoindre le consortium de Liquid Collective, une solution développée par Alluvial pour proposer un système de liquid staking de qualité institutionnelle. La sortie du projet est prévue pour le dernier trimestre de l'année, et débutera en proposant du staking d'Ether (ETH).

Kraken va participer au développement du liquid staking

Kraken, l'un des plus importants exchanges au monde, va rejoindre le consortium Liquid Collective, une solution développée par la startup Alluvial qui vise à développer le liquid staking de manière institutionnelle.

Le liquid staking est une manière de sécuriser une blockchain fonctionnant sous la preuve d'enjeu (PoS) en étant récompensé avec un certain pourcentage sur le dépôt initial et avec un dérivé de la cryptomonnaie déposée. Si ce concept vous est étranger, nous vous invitons à lire notre article sur le staking.

Kraken rejoint ainsi un groupe grandissant de grands noms de l'industrie à l'instar de Coinbase, Kiln, Acala ou encore BENQI afin de participer à la construction, la mise en place et le développement de liquid staking de manière sécurisée.

Selon Matt Leisinger, le PDG d'Alluvial, cette collaboration d'ampleur vise à répondre à une demande encore sans réponse à ce jour :

« Les blockchains à preuve d'enjeu représentent plus de la moitié de la capitalisation du marché des cryptomonnaies, et pourtant, il n'y avait pas d'option viable pour les détenteurs de tokens de participer au liquid staking. Avec le lancement prochain de Liquid Collective, les détenteurs de tokens obtiendront un accès transparent au liquid staking de niveau institutionnel. »

Liquid Collective en détails

Les solutions de liquid staking ont le vent en poupe, puisqu'au lieu de simplement permettre à leurs utilisateurs de verrouiller leurs cryptomonnaies en échange d'un pourcentage sur une certaine période, ils leur attribuent également un token représentant leur dépôt, à la manière du stETH de Lido pour l'Ether (ETH).

Ce token peut ensuite être échangé dans divers protocoles de la finance décentralisée (DeFi) afin de générer des revenus supplémentaires. Cette solution avantageuse permet donc à la fois de participer au consensus de la blockchain et à la fois de pouvoir continuer à disposer de ses liquidités.

Toutefois, le liquid staking est une solution intrinsèquement décentralisée, et c'est pourquoi Liquid Collective veut rassembler de grands acteurs de la blockchain pour fournir une solution de qualité et sécurisée.

Selon le communiqué, Liquid Collective fournira sa solution de liquid staking aux entreprises et aux institutionnels avec un système de vérification d'identité type Know Your Customer (KYC) ou Anti Money Laundering (AML), le tout mêlé à un système robuste de surveillance.

D'où le choix de Kraken comme un des principaux participants, comme a pu le développer Tim Ogilvie, directeur des produits pour l'exchange :

« Le liquid staking est passé de 1 % à environ 30 % du segment de marché de staking sur Ethereum rien que sur cette année. La demande augmente rapidement et l'intérêt des institutions se fait ressentir. Il existe un besoin de démocratisation et, par conséquent, une opportunité pour Kraken d'aider à construire la norme de liquid staking de niveau institutionnel la plus sécurisée. »

Précisons que Liquid Collective est encore en développement, et que sa sortie est prévue pour le dernier trimestre de l'année 2022 avec une première compatibilité pour le staking d'Ether.

Source : Alluvial

