Enquête sur Jesse Powell, le co-fondateur de Kraken - Le FBI fouille sa maison

Le co-fondateur de Kraken s'est fait perquisitionner son logement par les équipes du FBI dans le cadre d'une affaire impliquant des piratages informatiques. En cause, une enquête poussée par un centre artistique, fondé par Jesse Powell lui-même, qui l'accuse d'avoir espionné les documents confidentiels de l'organisation. Quelle est la place de Kraken dans cette affaire ?

Enquête ouverte sur le président de Kraken

En mars dernier, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a perquisitionné le logement du co-fondateur et actuel président de l'exchange de cryptomonnaies Kraken. Cette intervention a eu lieu dans le cadre d'une enquête accusant Jesse Powell de piratage informatique à l'encontre de l'association à but non lucratif Verge Center for the Arts.

Fondée en Californie par Jesse Powell lui-même en 2007, ses membres n'entretiennent pas de bonnes relations avec le fondateur. Ainsi, l'année dernière, le co-fondateur de Kraken fut évincé du conseil d'administration du centre artistique pour avoir violé les « principales directives » de l'organisation.

En répercussion, J. Powell décida de restreindre l'accès du centre à ses emails, à son site web et à son système de messagerie interne. Selon l'avocat du centre artistique, il aurait aussi accédé aux informations confidentielles de l'organisation sans en avoir l'autorisation.

Du côté du FBI, l'enquête est en cours depuis l'automne 2022. Lors de la fouille de son logement, plusieurs appareils électroniques ont été saisis. Toutefois, pour l'instant, la situation semble être en la faveur de Jesse Powell : les procureurs ne l'ont accusé d'aucun crime.

Les utilisateurs de la plateforme Kraken ont peu d'inquiétude à avoir : un porte-parole de l'exchange à affirmer que cette affaire n'a aucun lien ni avec l'entreprise ni avec ses activités. En parallèle, l'avocat de Jesse Powell confirme qu'une enquête a été lancée par les procureurs de Californie du Nord, tout en dénigrant toute implication avec l'activité professionnelle de son client.

👉 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter des cryptos en 2023 ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Kraken et la régulation américaine

Bien que le FBI ne semble pas enquêter sur les activités de la société Kraken, la Securities and Exchange Commission (SEC) s'est déjà attaquée à l'exchange de cryptomonnaies par le passé.

Rien que sur cette année, pendant que les sociétés Binance et Coinbase ont été accusées de proposer le trading de titres financiers (« securities ») sans autorisation, l'entreprise co-fondée par Jesse Powell a été forcée de s'acquitter d'une amende à hauteur de 30 millions de dollars.

La raison ? Selon l'institution américaine, Kraken ne respectait pas les lois en vigueur en proposant la vente de titres non enregistrés par le biais de son programme de staking. Par conséquent, l'exchange fut contraint de fermer cette fonctionnalité à sa clientèle américaine.

D'ailleurs, en 2022, le Trésor américain condamna l'entreprise à une contravention de 360 000 dollars pour avoir dérogé aux sanctions économiques internationales des États-Unis. En outre, l'exchange était accusé d'avoir laissé ses services ouverts aux citoyens provenant d'Iran.

Que cela soit Kraken, Binance, Coinbase ou d'autres entreprises du secteur des cryptomonnaies, nombreuses sont celles qui connaissent les risques associés à la régulation de leur domaine d'activité. Malgré les opportunités offertes par le secteur, le manque de législation et les décisions arbitraires de la SEC sont décriés pour freiner l'innovation de cette nouvelle industrie grandissante.

👉 Pour en savoir plus sur le conflit opposant la SEC à l'industrie des cryptomonnaies

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : NYT

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.