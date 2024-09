Les fraudes liées aux cryptomonnaies ont presque doublé en 2023, selon le FBI

Par rapport à 2022, les fraudes aux cryptomonnaies ont connu une hausse de 45 % en 2023. Cela s'explique, entre autres, par la diversification des techniques employées par les cybercriminels pour subtiliser les cryptomonnaies de leurs victimes.

Les fraudes liées aux cryptomonnaies en hausse de 45 % en 2023

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a publié, ce lundi, son rapport axé sur les fraudes aux cryptomonnaies pour l'année 2023. Ce document s'intéresse tout particulièrement aux arnaques touchant les particuliers qui détiennent des cryptomonnaies ou qui souhaitent s'en procurer.

L'année dernière, le centre de plaintes dédié à la cybercriminalité du FBI a reçu plus de 69 000 plaintes concernant des arnaques financières impliquant l'usage de cryptomonnaies. En tout, ces délits et crimes ont causé la perte de plus de 5,6 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 45 % par rapport à l'année précédente.

Pour le directeur du FBI, Christopher Way, il est important pour les internautes de signaler rapidement tout soupçon de fraude :

Les escroqueries visant les investisseurs qui utilisent des cryptomonnaies sont de plus en plus graves et complexes. [...] La meilleure façon de mettre un terme à ces crimes est de les signaler, même si les victimes n'ont pas subi de perte financière. Ces informations nous permettent de rester au courant des nouveaux stratagèmes et de l’utilisation des dernières technologies par les criminels, afin de tenir le public informé et de poursuivre ceux qui commettent ces crimes.

Les cybercriminels exploitent le marché crypto de diverses manières pour soutirer un maximum d'argent à leurs victime et arriver à leurs fins. Parmi les techniques les plus répandues, on retrouve l'arnaque au faux support technique, le chantage affectif, les escroqueries par usurpation d'identité, ou encore les faux « bons plans » d'investissements.

Le FBI met les bouchées doubles pour endiguer les arnaques crypto

Les fraudes à l'investissement, où des escrocs entrent en contact avec leurs victimes avec pour objectif de les dépouiller en leur faisant croire qu'un investissement dans un produit pourrait leur rapporter plus d'argent, constituent l'arnaque la plus fréquente.

Elles sont aussi celles qui font perdre le plus d'argent aux investisseurs avec environ 3,9 milliards de dollars dérobés par les arnaqueurs en 2023.

Depuis plusieurs années, le FBI, en collaboration avec l'équipe nationale de lutte contre la cryptomonnaie du ministère de la Justice et d'autres partenaires, travaille d'arrache-pied pour endiguer ce phénomène qui touche de plus en plus d'investisseurs.

Au début de l'année 2022, le FBI est passé à la vitesse supérieure en créant la Virtual Assets Unit (VAU). Cette équipe, composée de spécialistes de la cybercriminalité, a été chargée d'enquêtes sur les crimes et délits liés aux cryptomonnaies.

Malgré le fait que le FBI lui ait donné les moyens d'agir efficacement, la création de la division VAU n'a pas permis de ralentir la progression des arnaques crypto en 2023.

Source : Cryptocurrency Fraud Report 2023

