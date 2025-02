Bybit hacké, le FBI enquête… et impose discrètement sa loi sur la crypto mondiale

Le FBI veut apporter son aide pour bloquer des fonds d’une plateforme chinoise, hébergée à Dubai, qui n’officie pas sur le territoire américain. Puisqu'aucune des victimes ne devrait être Américaine, la question se pose : en quoi le FBI est-il concerné ? Si le renfort de cette unité de police d'élite est une bonne chose, elle soulève des questions légitimes.

Pourquoi le FBI s’intéresse-t-il vraiment au hack de Bybit ?

Après que Bybit a été victime d’un vol massif de 1,4 milliard de dollars en Ether, la riposte s’organise.

Ben Zhou, le PDG de l’exchange, a lancé un site de « chasseurs de primes » pour identifier les complices et tenter de récupérer les fonds dérobés. Désormais, un acteur de poids s’ajoute à cette traque : le Federal Bureau of Investigation (FBI).

L’agence fédérale américaine a publié un communiqué appelant les acteurs du secteur à unir leurs efforts pour contrer les hackers nord-coréens.

Cette implication peut surprendre, Bybit étant une plateforme enregistrée à Dubaï, dirigée par un ressortissant chinois naturalisé singapourien, et n’ayant pas d’opérations aux États-Unis. Dès lors, pourquoi le FBI se mobilise-t-il ?

La première raison est géopolitique : ces attaques informatiques sont soupçonnées de financer le programme nucléaire de la Corée du Nord. Le FBI, en tant qu’acteur de la sécurité nationale américaine, ne peut rester passif face à une menace d’une telle ampleur.

Traquer les fonds volés permet d’entraver ces circuits de financement.

👛 Découvrez notre top 12 des meilleurs wallets pour vos Bitcoins

Comme l’explique Sarah Compani, avocate et experte en cryptomonnaie : « Il doit nécessairement y avoir des recoupements dans leurs enquêtes et retrouver les criminels peut leur permettre de remonter à des choses beaucoup plus sensibles en lien avec les plans de la Corée du Nord. »

La seconde raison avancée est la protection de la communauté crypto. Dans son communiqué, le FBI affirme son engagement à lutter contre la cybercriminalité et le vol de cryptomonnaies orchestré par des États voyous.

Mais au-delà du discours, cette intervention marque aussi une réalité sous-jacente : l’agence fédérale considère que l’écosystème crypto relève, au moins en partie, de sa juridiction.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Enquête et répression : la crypto sous le contrôle des agences d’État ?

L’implication du FBI constitue un renfort de poids pour Bybit et les entreprises touchées par ce type d’attaque.

En effet, bien que l’écosystème crypto dispose d’enquêteurs indépendants tels que ZachXBT ou de sociétés spécialisées comme Elliptic pour traquer les fonds, ces acteurs privés n’ont pas les moyens d’exécuter des actions coercitives.

Le FBI, lui, peut effectuer des perquisitions, extrader des suspects et contraindre des entreprises à collaborer, ce qui accélère considérablement les enquêtes.

De plus, la coopération internationale entre agences étatiques est essentielle : en diversifiant les sources d’information, elle améliore la rapidité et l’efficacité des investigations. « Toute forme de coopération interétatique est un plus puisque vous augmentez la célérité de l’enquête en diversifiant les sources d’information », précise Sarah Compani.

💡 Notre guide complet pour sécuriser et stocker ses cryptomonnaies

Certains pourraient voir dans cette affaire un argument en faveur d’une police « décentralisée » dédiée à la cybersécurité.

En réalité, cette coopération public-privé existe déjà : les outils de surveillance blockchain travaillent en étroite collaboration avec les autorités policières pour mettre à jour les données en temps réel. « Une force décentralisée existe déjà pour les enquêtes transfrontières. Des coopérations publique/privée sont également en place », souligne l’experte.

Enfin, la question de la juridiction de la blockchain ne se pose pas ici. Ce n’est pas la nature décentralisée de la blockchain qui est en cause, mais bien l’attaque d’une plateforme centralisée. « Ici, c’est une infraction (hack) d’une plateforme centrale. C’est plutôt la traçabilité postérieure au vol qui concerne la blockchain », précise-t-elle.

En attendant que le FBI et les autres acteurs parviennent à arrêter les responsables et récupérer une partie des fonds, cette affaire souligne une réalité : face à la cybercriminalité internationale, la coopération entre agences gouvernementales et acteurs privés est plus essentielle que jamais.

Créer un compte sur Kraken : l'exchange crypto le plus réputé

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : FBI

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital