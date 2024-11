Le domicile du PDG de Polymarket a été perquisitionné par le FBI suite à la victoire de Donald Trump

Ce mercredi matin, plusieurs agents du FBI se sont introduits dans le domicile de Shayne Coplan, le PDG de Polymarket, dans le cadre d'une perquisition. Cet évènement est survenu une semaine seulement après que la plateforme de prédiction de marché décentralisée ait prédit avec succès la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines.

Shayne Coplan a été réveillé aux aurores par des agents fédéraux dans son appartement situé dans le quartier de SoHo à New York. Le FBI lui a exigé de fournir son smartphone, son ordinateur ainsi que d'autres appareils connectés. À noter qu'il n'a pas été arrêté, ni accusé d'un quelconque crime ou délit par les forces de l'ordre.

Le dirigeant de Polymarket n'a pas été informé de la raison de cette perquisition. Toutefois, une hypothèse viendrait expliquer la tenue de cette visite des agents fédéraux.

Le site étant interdit d'utilisation aux États-Unis, des sources ont indiqué à Bloomberg que le département américain de la Justice enquêterait pour savoir si la plateforme a délibérément laissé des Américaines parier à leur guise avec de la cryptomonnaie.

Selon un porte-parole de Polymarket, ce raid s'apparenterait « à des représailles politiques la part de l’administration sortante » car la plateforme crypto aurait réussi à prédire le vainqueur des élections présidentielles américaines mieux que les sondages traditionnels.

« Polymarket est un marché de prédiction entièrement transparent qui aide les gens ordinaires à mieux comprendre les événements qui comptent le plus pour eux, y compris les élections. [...] Nous facturons aucun frais, ne prenons aucune position de trading et permettons aux observateurs du monde entier d'analyser toutes les données du marché en tant que bien public, » a tenu à préciser le porte-parole.

Suite à sa perquisition, Shayne Coplan s'est procuré un nouveau téléphone afin de réagir à ce qu'il venait de lui arriver sur X. « Nouveau téléphone, qui est-ce ? » a-t-il publié, sur le ton de la plaisanterie. Suite à cela, il a posté un plus long message, accusant de nouveau l'Administration Biden d'avoir tenté de le déstabiliser :

It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents. We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting…

— Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) November 13, 2024