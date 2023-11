Lundi, les équipes de l’application crypto Deblock ont dévoilé que l’entreprise avait été approuvée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la Banque de France en tant qu’Établissement de Monnaie Électronique (EME).

Cette nouvelle étape fait de la société le premier Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) à obtenir un tel agrément :

Milestone Moment 🔲

Deblock has been approved by the Banque de France as an Electronic Money Institution.

This marks a significant step for us, as we are the only financial institution in France to own both a PSAN registration and an EMI License.

— Deblock (@DeblockApp) November 27, 2023