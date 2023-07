Entretien avec Alexis Masseron d’Atlendis : le 1er protocole DeFi à devenir PSAN

Alors qu’Atlendis est récemment devenu le premier protocole DeFi à être enregistré PSAN, nous sommes allés à la rencontre d’Alexis Masseron, PDG et cofondateur d’Atlendis Labs. Dans cet échange, nous en apprendrons plus sur le fonctionnement de sa solution, ainsi que l’intérêt stratégique à entrer dans le cadre réglementaire.

Le 18 juillet dernier, Atlendis est devenu le premier protocole de finance décentralisée (DeFi) à obtenir son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) au travers d’Atlendis Flow. Afin de mettre en lumière le projet et connaître les raisons qui ont poussé Atlendis Flow à obtenir son enregistrement, nous sommes allés à la rencontre d’Alexis Masseron, PDG et cofondateur de la société.

Atlendis est née en 2021, après qu’Alexis Masseron, Charlotte Eli et Stéphane Coquet ont remporté un hackaton explorant les pistes de développement pour la DeFi. Ceux-ci ont découvert le monde de la blockchain entre 2012 et 2018, et se sont rencontrés lors de leur passage chez ConsenSys.

Le produit phare d’Atlendis permet à des Fintechs d’emprunter des fonds de manière décentralisée auprès des investisseurs en cryptomonnaies, sans passer par le parcours bancaire classique. Les taux d’intérêt sont fixés par les prêteurs, dans des pools à durées variables symbolisant le prêt.

Ci-dessous, nous pouvons voir deux exemples. D’une part, Karmen nécessite une vérification Know Your Customer (KYC) pour un prêt durant 120 jours et rapportant 10 à 12 % aux prêteurs, d’autre part, Fluna emprunte pour 90 jours et les prêteurs, qui gagnent 8 à 12 % de rendements annualisés, n’ont pas besoin d’effectuer de KYC :

Exemples de pools de prêts décentralisés sur Atlendis

Atlendis : une solution de prêts pour les institutionnels

Si la plupart des investisseurs cryptos peuvent déposer des liquidités pour prêter sur Atlendis, les emprunts sont destinés à un public institutionnel. Nous avons donc demandé à Alexis Masseron de nous éclairer sur ce choix :

« Les institutionnels sont aujourd’hui une cible peu desservie par la finance décentralisée malgré le potentiel qu’ils représentent en tant que marché. La finance décentralisée, de par ses caractéristiques uniques, est plus efficace, moins chère à mettre en œuvre, et plus ouverte que la finance classique. C’est pour cela qu’avec Atlendis Flow, nous avons conçu une offre packagée spécialement adaptée aux institutionnels, pour qu’ils puissent profiter des avantages de la finance décentralisée tout en se concentrant sur leur cœur de métier. »

En outre, notre invité précise que ces investisseurs institutionnels sont à l’écoute de ce qu’il se passe dans l’écosystème DeFi et ont compris son potentiel, mais que quelques travaux devaient encore être menés jusqu’à maintenant :

« Il fallait néanmoins des avancées sur l’expérience utilisateur et la réglementation afin de pouvoir concrétiser, ce qui est maintenant le cas. »

Quelle est la proposition de valeur d’Atlendis par rapport à un prêt « classique » ou une émission d’obligations par exemple ?

« Du côté financement, les opportunités ne sont plus seulement réservées aux seules banques, fonds d’investissement ou investisseurs accrédités, mais vont permettre à un plus grand nombre de prêteurs de participer à nos pools, ce qui est attractif pour les emprunteurs. Du côté emprunt, les opportunités sont plus faciles et rapides à structurer, et surtout moins chères. »

Ce gain en efficience est notamment permis par les avantages de la DeFi :

« La finance décentralisée permettant d’automatiser la plupart des étapes de structuration des prêts, nous sommes capables de mettre en place un premier prêt en quelques jours voire quelques semaines, là où avant il fallait compter de quelques semaines à quelques mois. Grâce à l’enregistrement en tant que PSAN d’Atlendis Flow, le processus s’appuie désormais sur un important dispositif de LCB-FT (lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme, ndlr) et sans heurts d’intégration pour l’emprunteur. »

Au niveau des clients d’Atlendis, Alexis Masseron indique que l’entreprise se concentre aujourd’hui sur des sociétés spécialisées dans le commerce international et le « Revenue Based Financing » (RBF), c’est-à-dire le financement d’autres entreprises au moyen de prêts sans en diluer leur capital.

Des prêts sans collatéral

Sur les principaux protocoles DeFi tels qu’Aave ou MakerDAO, le système de prêts et d’emprunts fonctionne d’une manière radicalement différente qu’Atlendis. En effet, le dépôt d’un collatéral est nécessaire et celui-ci doit être suffisamment important pour éviter la liquidation, ce qui n’est pas le cas ici.

Comment les prêts sont-ils garantis sur Atlendis ?

« Tous les prêts sur Atlendis sont accompagnés d’un contrat de prêt (Master Loan Agreement) qui stipule les conditions et potentielles garanties du prêt. Nous sommes donc en capacité de faire des prêts entièrement non collatéralisés ou avec des garanties “off-chain” comme des nantissements de créances, des nantissements de compte titres, etc. »

En bref, le nantissement est l’action d’apporter des biens incorporels en garantie, comme des actions d’entreprise par exemple.

Que se passerait-il dans le cas d’un défaut de paiement ?

« En cas de défaut, les prêteurs peuvent assigner l’emprunteur en justice ou sélectionner un tiers pour effectuer les démarches en leur nom. Il est à noter que chaque emprunteur passe par un sérieux et rigoureux processus d’analyse de risque et de santé financière. Nous avons un réseau de partenaires spécialisés à ce sujet dont Credora fait partie, qui nous permet de nous assurer de la qualité de chaque emprunteur que nous servons sur Atlendis et de donner le maximum d’informations sur ceux-ci aux prêteurs. »

Atlendis : le premier protocole DeFi à être enregistré PSAN

Une volonté d’ouvrir son marché

Qu’est-ce qui a motivé Atlendis à s’enregistrer en tant que PSAN ? Était-ce une étape nécessaire pour élargir votre offre ?

« Le PSAN intervient dans le cadre de la sortie de notre dernier produit Atlendis Flow, qui agit comme pont entre le protocole Atlendis et la finance traditionnelle. Cela permet effectivement d’étendre notre offre non plus uniquement aux entreprises natives du marché crypto, mais à n’importe quelle Fintech. »

Par ailleurs, cela permet aussi d’anticiper l’arrivée de MiCA et de son statut de Crypto-Asset Service Provider (CASP) :

« Cela nous permet également de franchir une étape importante en amont de l’entrée en vigueur du règlement MiCA au niveau de l’Union européenne. L’enregistrement va nous permettre d’opérer sur ces services réglementés en travaillant sur l’obtention de l’agrément MiCA dans les meilleures conditions. »

Comment se sont déroulés les échanges avec le régulateur ?

« Nous avons été très bien reçus par l’AMF ainsi que l’ACPR et nous avons été agréablement surpris par le niveau de connaissances, de réactivité et de compréhension de tous les intervenants avec lesquels nous avons échangé dans le cadre de l’obtention de notre enregistrement. Même si ce processus prend du temps et nécessite d’importants moyens, nous retenons une expérience positive et cela nous donne confiance dans la mise en place d’un cadre favorable aux entreprises comme les nôtres dans le futur. »

Les avantages d’un enregistrement PSAN

Alors que de prime abord, il peut être contre-intuitif pour une solution décentralisée de s’enregistrer en tant que PSAN, nous avons demandé à Alexis Masseron quels avantages cela procurait :

« L’enregistrement en tant que PSAN a plusieurs avantages, surtout dans le cas d’Atlendis qui s’appuie sur la finance décentralisée pour améliorer les performances de la finance traditionnelle. Le premier est que ce statut permet à Atlendis Flow d’assister les emprunteurs dans les interactions avec la blockchain. Cette intégration était auparavant souvent difficile, voire bloquante, étant donné les connaissances nécessaires pour aborder la finance décentralisée en toute sécurité. »

Cela permet ainsi à la solution d’Atlendis Flow de mieux s’intégrer dans le cadre réglementaire :

« Le deuxième avantage de ce statut PSAN pour Atlendis Flow est qu’il permet de créer un vrai pont entre les finances décentralisée et traditionnelle, là où avant les entités ne se spécialisent souvent que sur une des deux. Atlendis est avant tout né en tant que protocole de finance décentralisée, qui a su faire le nécessaire pour s’adapter aux besoins de la finance traditionnelle. »

De plus, cela offre aussi un gage de sérieux :

« Enfin, ce statut PSAN nous apporte plus de crédibilité, ce qui est très important lorsqu’on est précurseur sur un marché naissant. Les contraintes liées à ce statut sont importantes au niveau réglementaire et conformité. Elles consistent principalement dans la mise en place d’un important dispositif de LCB-FT. En synthèse, nous sommes cependant persuadés qu’elles sont autant de gages de sérieux recherchés par tous les participants. »

Est-ce que cet enregistrement impliquera des règles supplémentaires pour les utilisateurs tels que le KYC ?

« Il est certain que l’ensemble des utilisateurs des services d’Atlendis Flow devront passer par un processus de KYC. Cependant, l’enregistrement ne change pas le fonctionnement modulaire du protocole Atlendis qui permet de lancer des pools permissionnées (avec KYC) comme non permissionnées (sans KYC). Nous notons que, de manière générale, afin de respecter les prérequis réglementaires de nos emprunteurs finaux, nous tendons plus à ouvrir des pools permissionnées que non permissionnées. »

Le futur du protocole

Pour clôturer notre entretien, nous avons demandé à notre invité de nous parler du futur d’Atlendis, notamment si le protocole pourrait, à l’avenir, opérer en tant que surcouche technologique pour d’autres Fintechs par exemple.

Allez-vous continuer à fonctionner en direct avec vos utilisateurs ou voyez-vous plutôt votre futur comme une surcouche de type « Service as a service » (SaaS) ?

« Atlendis est aujourd’hui un protocole et une brique d’infrastructure permettant de faciliter l’exécution de prêts institutionnels. Cette brique d’infrastructure vient avec son propre marché, mais pourrait théoriquement être aussi utilisée comme une base pour un autre marché qui serait géré par un tiers. Nous restons ouverts à ce fonctionnement même si nous focalisons actuellement tous nos efforts sur le développement du marché Atlendis ainsi que de son offre institutionnelle Atlendis Flow qui est à dissocier du protocole en lui-même. »

À ce jour, Atlendis a permis à 7 acteurs d’emprunter plus de 7 millions de dollars, le tout sur des échéances de 1 à 4 mois, pour une durée moyenne de 3 mois. Après ces premiers résultats, l’année à venir est pleine d’ambitions :

« Nous sommes convaincus que nous avons développé les outils pour ramener une partie significative du marché de la dette privée sur notre protocole, ce que nous allons prouver dans l’année qui vient. »

