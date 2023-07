Atlendis obtient un prêt d'un million d'euros auprès de Bpifrance

Moins d'une semaine après avoir été le premier protocole de finance décentralisée (DeFi) à obtenir l'enregistrement en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN), Atlendis décroche un soutien financier d'un million d'euros auprès de la banque publique d'investissement Bpifrance.

Bpifrance subventionne Atlendis

La semaine dernière, Atlendis Flow est devenue la première société construite sur un protocole de DeFi à décrocher le fameux enregistrement PSAN, délivré par l'Autorité des marchés financiers. Quelques jours plus tard, le projet français a obtenu l'accord de Bpifrance pour un prêt d'un million d'euros.

En quelques mots, Atlendis est un projet de DeFi français, né en 2021 de la collaboration d'Alexis Masseron, Charlotte Eli et Stéphane Coquet. Leur principal produit est Atlendis Flow, une structure dédiée aux institutionnels et dont l'ambition est de leur permettre d'obtenir plus facilement des financements.

Fini les emprunts avec collatéral, les clients d'Atlendis Flow doivent procéder à une vérification d'identité, c'est-à-dire un Know Your Customer (KYC), afin d'accéder aux services d'emprunts. De l'autre côté, ce sont des investisseurs en cryptomonnaies plus « classiques » qui font office d'apporteurs de liquidités.

Il est important de comprendre que l'obtention de cet enregistrement PSAN est une étape majeure dans le développement du protocole. Cela permettra à Atlendis Flow de proposer ses services sur l'hexagone et d'en faire la promotion auprès des investisseurs français, tout en bénéficiant du gage de sérieux accompagnant ce tampon de l'AMF.

Après avoir levé un peu plus de 5 millions d'euros depuis son lancement, Atlendis reçoit donc une subvention supplémentaire de la part de la banque publique d’investissement Bpifrance.

