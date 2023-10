Swissborg lance le BORG, un nouveau token pour remplacer le CHSB

L’exchange crypto suisse Swissborg a démarré aujourd’hui la migration du CHSB vers son nouveau token natif : le BORG.

💃🏾 $CHSB to #BORG migration kicks off in just a few hours, and the anticipation is palpable!

🙌🏾 Get ready for a bright BORG future with the SwissBorg community. 🚀 pic.twitter.com/B5fRcY647p

— SwissBorg (@swissborg) October 16, 2023