« Un intérêt latent pour le Bitcoin » – le PDG de BlackRock tente de maîtriser la polémique CoinTelegraph

La bourde de CoinTelegraph aurait-elle prouvé l’intérêt du public pour le Bitcoin (BTC), et renforcé la candidature de BlackRock pour un ETF Bitcoin spot ? C’est l’interprétation que choisit d’avoir le PDG de l’entreprise, Larry Fink. Mais l’écosystème crypto n’est pas forcément convaincu.

Le PDG de BlackRock tente de surfer sur la polémique CoinTelegraph

Nous vous le rapportions ce matin, une erreur du média CoinTelegraph a conduit à une explosion du cours du Bitcoin (BTC). La fake news se basait sur une fausse approbation de l’ETF Bitcoin de BlackRock par la Securities and Exchange Commission (SEC). La nouvelle étant attendue et particulièrement positive, elle a conduit à une explosion du cours du BTC, qui a pris plus de 2 000 dollars en quelques minutes.

Depuis, les critiques se sont enchaînées, car il semblerait que CoinTelegraph n’ait basé cette « nouvelle » que sur un compte Telegram : une erreur monumentale pour un média. Sa rédactrice en chef, Kristina Lucrezia Cornèr, ne s’est pas particulièrement attiré des éloges, en tentant par la suite de justifier la bourde par l’évolution des pratiques journalistiques.

À son tour, le PDG de BlackRock semble donc vouloir maîtriser la polémique, pour en faire quelque chose de positif. Il a ainsi affirmé que l’explosion du cours du Bitcoin est positive, car elle montre un enthousiasme latent de la communauté :

« C’est juste un exemple de l’intérêt latent pour le Bitcoin. […] Je pense que la hausse de ce jour révèle une ruée vers la qualité. »

👉 Dans l’actu également –Notre direct sur l’affaire FTX et le procès de Sam Bankman-Fried

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Des réactions largement négatives

Malgré les dires de Larry Fink, les critiques sont nombreuses dans l’écosystème. L’événement apporte selon certains du grain à moudre à ceux qui considèrent que le Bitcoin n’est pas suffisamment mature, notamment la SEC. D’autant plus que l’erreur est venue d’un média de référence, ce qui a permis à l’information de se répandre comme une traînée de poudre.

Les tentatives de Larry Fink semblent donc ce matin vouées à l’échec. La polémique pourrait affecter durablement à la fois CoinTelegraph et les tentatives d’ETF des différents acteurs de l’écosystème. Elle montre aussi à quel point l’enthousiasme (ou le dédain) de la communauté peut faire varier le prix d’une cryptomonnaie.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : Fox Business

Image : World Economic Forum via Flickr (CC BY-NC-SA)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.