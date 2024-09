SwissBorg intègre désormais 11 exchanges dans son Smart Engine – Quels avantages pour les investisseurs crypto ?

SwissBorg, application tout-en-un pour la gestion de cryptomonnaies, permet désormais à ses utilisateurs d'avoir accès à 11 exchanges différents sur une unique plateforme. L'occasion pour les utilisateurs de trouver les meilleurs taux ou de bénéficier de marchés à forte liquidité sans avoir à passer d'une plateforme crypto à l'autre.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec SwissBorg (en savoir plus)

SwissBorg, une application incontournable pour les investisseurs en cryptomonnaies

Connue pour être un outil complet offrant des fonctionnalités intéressantes destinées aux investisseurs en cryptomonnaies, SwissBorg continue de s'étoffer. Désormais, la start-up basée à Lausanne, en Suisse, n’intègre pas moins de 11 plateformes d'échanges de cryptomonnaies dans son application tout-en-un.

Si SwissBorg est devenue une plateforme incontournable, c'est parce qu'elle permet de trouver les meilleurs taux d'échange crypto. Cette fonctionnalité est possible grâce au Smart Engine, le système d'agrégation de la start-up suisse.

SwissBorg : gagnez jusqu'à 100 € en créant un compte sur la plateforme

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Toutes les cryptomonnaies prises en charge par SwissBorg sont connectées au Smart Engine. Lorsqu'un utilisateur veut initier une transaction, le système scanne plusieurs exchanges, les 11 disponibles sur la plateforme s'il le souhaite, afin d'obtenir le meilleur prix à la vente ou à l'achat.

Le Smart Engine fonctionne pour tout type d'échange : d'une monnaie fiduciaire vers une cryptomonnaie, et même d'un token à un autre. Par ailleurs, en proposant 11 exchanges avec ce système d'agrégation, SwissBorg permet à ses utilisateurs d'accéder à une liquidité plus profonde. En somme : fini les marchés restreints et les temps d'attente interminables.

En parallèle, SwissBorg propose aux investisseurs de partir à la découverte de nouveaux tokens. Lorsqu'une nouvelle cryptomonnaie est disponible sur l'un des 6 DEX disponibles sur Smart Engine, il est immédiatement proposé sur l'application, permettant à ses utilisateurs de l'acquérir et d'être l'un des premiers à investir dessus.

SwissBorg : gagnez jusqu'à 100 € en créant un compte sur la plateforme

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

11 exchanges centralisés et décentralisés dans une plateforme tout-en-un

Au lieu de comparer une à une chacune des plateformes afin de profiter de leurs avantages respectifs, SwissBorg propose directement à ses utilisateurs le meilleur chemin à parcourir pour réaliser leurs transactions en engendrant un minimum de frais et en profitant des meilleurs taux de conversion.

Sur les 11 exchanges disponibles directement depuis SwissBorg, on retrouve évidemment Binance, l'exchange centralisé (CEX) le plus important en termes de volume de transactions. Parmi les autres CEX disponibles, il y a 3 autres plateformes très utilisées par l'écosystème crypto, à savoir Bitfinex, Kraken et HitBTC.

SwissBorg fait également la part belle aux exchanges décentralisés (DEX). Ainsi, les utilisateurs de l'application ont accès à Raydium, Orca, Phoenix, Lifinity, OpenBook et Meteora. Le 11e exchange présent n'est autre que LMAX, un opérateur de plateformes institutionnelles pour le trading de devises fiat et de cryptomonnaies.

Enfin, SwissBorg mise sur la transparence. L'entreprise précise qu'elle facture de petits frais qu'elle indique sur n'importe quelle transaction. Ces frais sont utilisés pour améliorer la plateforme au fil du temps et continuer à proposer à ses utilisateurs la meilleure expérience d'investissement possible.

SwissBorg : gagnez jusqu'à 100 € en créant un compte sur la plateforme

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.