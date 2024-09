Aleph.im débarque sur SwissBorg — Un airdrop de tokens ALEPH est distribué pour l'occasion

ALEPH, le token éponyme de la société qui oeuvre au développement d'un cloud décentralisé conçu pour héberger des applications elles aussi décentralisées (dApps), est désormais disponible sur SwissBorg, l'application tout-en-un dédiée aux investisseurs en cryptomonnaies.

En proposant des solutions de cloud computing et d'hébergement de données, Aleph.im propose un environnement décentralisé pour les développeurs, le tout en totale interopérabilité avec des blockchains majeures telles qu'Ethereum, Solana ou Tezos. Sa solution avant-gardiste lui a par ailleurs valu le soutien de géants comme Ubisoft, Stratos Technologies ou encore Noia Capital.

SwissBorg, plateforme d'échange de cryptomonnaies bien connue de l'écosystème, a donc annoncé le listing du token ALEPH. Ce faisant, les utilisateurs de SwissBorg auront désormais la possibilité d'acquérir des tokens ALEPH aux meilleurs taux du marché.

📚 Découvrez notre présentation et tuto complet de la plateforme crypto SwissBorg

Pour l'occasion, SwissBorg organise un concours permettant de gagner jusqu'à 35 euros.

