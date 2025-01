Pour a16z, la blockchain va révolutionner l’IA en « garantissant ainsi l’authenticité du contenu »

Tandis qu'il peut être de plus en plus complexe d'identifier l'intervention de l'IA dans la création de contenus, le fondateur d'a16z crypto explique quelle valeur ajoutée pourrait apporter la blockchain. Quelles sont ses réflexions ?

En quoi IA et blockchain peuvent-elles être complémentaires ?

De plus en plus, nous assistons à des porosités entre le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et celui de la blockchain, que ce soit par des cas d’usages concrets ou de simples facilités marketing. Dans son dernier article, Chris Dixon, le fondateur d’a16z crypto, explique justement comment la blockchain pourrait révolutionner le secteur de l’IA.

Tout d’abord, l’intéressé estime que l’IA « va mettre fin à l’Internet tel que nous le connaissons ». D’ailleurs, les prémices de ce bouleversement peuvent d’ores et déjà se faire sentir :

Pendant ce temps, un océan de deepfakes et de bots alimentés par l’IA nous poussera à nous interroger sur ce qui est réel et à dégrader la confiance des gens dans le monde en ligne.

Selon lui, les géants technologiques continueront leurs investissements massifs de l’IA, ce qui pourrait à terme fermer « encore davantage ce qui reste de l’Internet ouvert ».

Ainsi, la blockchain aurait un rôle à jouer, afin de certifier l’authenticité des contenus. Cela pourrait notamment passer par le biais des identités on-chain :

Un autre droit de propriété fondamental que les blockchains peuvent faire respecter est celui de l’identité. Si vous êtes bien celui que vous prétendez être, vous pouvez signer une déclaration, de manière cryptographique, l’attestant. […] Dans les années à venir, grâce aux récentes avancées technologiques, nous verrons davantage de « proof of humanity » sur Internet.

En outre, le caractère inviolable d’une blockchain pourrait constituer un moyen de lutte contre la falsification. En effet, en associant un contenu à un hash cryptographique, la modification de ce contenu modifierait par conséquent ledit hash, permettant alors d’identifier une violation de propriété intellectuelle.

Pour l’heure, toutes ces réflexions ne sont encore qu’à des stades expérimentaux et il faudra encore du temps avant d’arriver à des solutions concrètes et fonctionnelles à l’échelle mondiale. Néanmoins, ces problématiques ont le mérite d’être mises en lumière, à une époque où il devient de plus en plus complexe de dissocier le vrai du faux sur le Web.

Source : a16z

