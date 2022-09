Ethereum : le dernier bloc avant The Merge transformé en NFT pour 50 000 dollars

C’est le projet Vanity Blocks qui a souhaité immortaliser ce moment historique. Et pour cela, il a dû s’assurer que le dernier bloc en PoW ne contenait qu’une transaction.

Pour cela, il a fallu débourser 30,2 ETH, soit environ 50 000 dollars au moment de la transaction. Pourquoi 30 ETH ? Parce que c’est la limite de gas par bloc. Cela a donc assuré au créateur du NFT d’être seul sur ce bloc.

👉 Que s’est-il passé hier ? The Merge est live, Ethereum (ETH) vient de réussir sa mise à jour historique

