Aave et Compound forcées de prendre des mesures face à la hausse des prêts d'Ether (ETH)

Avec l'arrivée prochaine de la mise à jour The Merge de la blockchain Ethereum (ETH) et la possibilité d'un fork de cette dernière, un nombre croissant de prêts en Ether sont effectués sur différentes plateformes. Effectivement, avec le fork, certains individus espèrent bénéficier d'un nombre important de tokens ETHPoW gratuitement, bien que le projet reçoive globalement un soutien plutôt mitigé de l'écosystème.

Toutefois, une telle hausse des prêts d'Ether n'est pas sans conséquences. C'est pourquoi le protocole de finance décentralisée (DeFi) Aave s'est vu contraint de faire une proposition de gouvernance afin de mettre le prêt d'ETH temporairement à l'arrêt sur le marché Aave V2 afin d'éviter de trop grandes instabilités sur le protocole, comme nous pouvons le lire sur la page relative :

« Une utilisation élevée interfère avec les transactions de liquidation, augmentant ainsi les chances d'insolvabilité du protocole. De plus, un taux d'emprunt d'ETH élevé peut rendre les positions récursives de stETH/ETH non rentables, augmentant les chances que les utilisateurs débouclent leurs positions et fassent dévier davantage le cours du stETH/ETH, provoquant des liquidations supplémentaires et l'insolvabilité. »