Lancement d'un stablecoin dollar par PayPal - Le pont tant attendu entre Web3 et monnaies fiat ?

PayPal montre encore une fois la voie à prendre. Après avoir permis l'achat et la vente de cryptomonnaies sur son application pour ses clients américains, la société vient d'annoncer la création d'un stablecoin dollar. L'objectif de l'entreprise est clair : fournir de nouveaux services innovants tant pour les commerçants que pour les consommateurs. On fait le point sur ce nouvel actif.

PayPal et son stablecoin ERC-20

PayPal, le géant américain dédié aux services de paiement sur Internet, lance un stablecoin USD adossé au cours du dollar américain. Seul stablecoin pris en charge par l'entreprise, il sert de monnaie d'échange entre les consommateurs et commerçants, ainsi que de pont entre l'univers des monnaies fiduciaires et celui des cryptomonnaies.

Pour rappel, depuis 2020, la société PayPal permet à ses clients américains d'acheter et de vendre des cryptomonnaies. Dans ce contexte, le stablecoin USD vise en premier lieu les résidants des États-Unis.

Avec un déploiement prévu pour les prochaines semaines, les clients américains éligibles seront en mesure d'utiliser ce nouvel actif pour :

transférer des USD PayPal vers un portefeuille externe ;

réaliser des échanges en pair-à-pair ;

financer des achats ;

convertir n'importe quelle cryptomonnaie supporter par PayPal en stablecoin.

Selon Dan Schulman, PDG et président de PayPal, la croissance perpétuelle du nombre de détenteurs de cryptomonnaies est le signe d'une transformation économique qu'il faut accompagner par une passerelle reliant les monnaies fiduciaires et les actifs numériques :

« La transition vers les monnaies numériques nécessite un instrument stable qui soit à la fois natif du numérique et facilement connecté à une monnaie fiduciaire comme le dollar américain. [...] Notre engagement envers l'innovation responsable et la conformité, ainsi que nos antécédents en matière de nouvelles expériences pour nos clients, fournissent la base nécessaire pour contribuer à la croissance des paiements numériques via PayPal USD. »

Token ERC-20 développé sur la blockchain Ethereum, ce stablecoin sera facilement utilisable par les exchanges de cryptomonnaies. Derrière ce nouvel actif, nous retrouvons la société Paxos, notamment connue pour être l'émettrice du BUSD, le stablecoin dollar de l'exchange Binance.

Pour garantir la sureté du PayPal USD et assurer la transparence autour de son émission, Paxos publiera des rapports mensuels sur ses réserves. Ainsi, la frontière entre le Web3 et les monnaies fiduciaires tend à se réduire, pour une plus grande adoption des cryptomonnaies.

👉 Comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

Source : PR Newswire

