PayPal se prépare-t-il à se lancer dans les NFT et la tokenisation ?

Suite au lancement de son stablecoin PYUSD, PayPal semble s'apprêter à poursuivre son incursion dans l'écosystème blockchain. Les tokens non fongibles (NFT) et, plus spécifiquement, la tokenisation d'actifs du monde réel, pourraient être les prochains domaines d'innovation et de développement pour l'entreprise.

