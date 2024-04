Worldcoin chercherait à établir des partenariats avec les géants de la tech PayPal et OpenAI

Worldcoin, le projet controversé de Sam Altman conduit par la firme Tools for Humanity, pourrait s'associer à des géants de la tech tels que PayPal et OpenAI.

Worldcoin : un avenir aux côtés de PayPal et d'OpenAI ?

Tools for Humanity, la société derrière le projet Worldcoin créé à l'origine par Sam Altman, laisse entendre qu'elle va collaborer prochainement avec des géants de la tech et de la finance.

D'après les informations de Bloomberg, Alex Blania, le PDG de Tools for Humanity, a déclaré qu'il existait déjà des synergies avec plusieurs acteurs de la tech.

Alex Blania a ajouté que Tools for Humanity était en discussion avec PayPal, mais n'assure pas que cela aboutira à des développements concrets.

Une potentielle collaboration a également été évoquée entre la société derrière Worldcoin et OpenAI, la firme derrière ChatGPT. « Il existe des possibilités naturelles de collaboration [...] Mais nous ne sommes pas encore prêts à l'annoncer, » a ainsi déclaré Alex Blania dans une interview accordée à Bloomberg.

Un porte-parole de Tools for Humanity a également précisé que l’entreprise n'a plus rien à partager à ce sujet pour le moment. Ni PayPal ni OpenAI n'ont répondu aux demandes de commentaires des médias anglophones.

Ce n'est pas la première collaboration de Worldcoin avec un géant de la technologie. L'année dernière, l'entreprise a travaillé avec Okta, une société spécialisée dans la cybersécurité, pour développer le service d'authentification « se connecter avec Worldcoin ». D'après Bloomberg, Tools for Humanity pourrait ainsi proposer une alternative aux outils similaires d'Apple et de Google.

Quel est l'objectif principal de Worldcoin ?

Worldcoin est décrit sur son site Web comme « un protocole ouvert, gratuit et respectueux de la vie privée, destiné à devenir le plus grand réseau public d'identité et financier au monde ».

Dans une ère où règnent les bots et les deepfakes, l'objectif de Worldcoin est de vérifier si de véritables personnes se trouvent derrière chaque utilisateur. Pour cela, le projet récupère les données biométriques et les convertit en une chaîne de nombres chiffrés.

Associé à un algorithme, ce code permet de vérifier qu'un individu est un humain unique et lui fournit une identification stockée dans son application World. En récompense du scan, les utilisateurs peuvent recevoir des tokens Worldcoin, actuellement valorisés autour de 5 dollars.

Pour Tiago Sada, responsable produit chez Tools for Humanity, les questions autour de la vie privée se posent.

« À ce stade, la question n'est pas de savoir s'il existera une preuve d'identité, mais plutôt si elle sera open-source, décentralisée et respectueuse de la vie privée ».

Les Orbs, les fameux dispositifs qui récupèrent l'iris des utilisateurs, ont été interdits dans plusieurs pays européens en raison des craintes liées à la collecte de données.

L'Allemagne est actuellement le seul endroit où Worldcoin peut collecter des données biométriques au sein de l’Union européenne. Certains analystes soulignent que Sam Altman, le cofondateur et président de Tools for Humanity, propose une solution à des problèmes causés par OpenAI.

La Worldcoin Foundation, la société derrière Worldcoin, a annoncé la semaine dernière la sortie de la blockchain World Chain, un layer 2 open source sans permission.

Son lancement est prévu pour le second semestre de 2024.Cette blockchain sera étroitement liée au protocole Worldcoin et accordera un traitement préférentiel aux utilisateurs disposant d'un World ID.

À l'heure actuelle, le prix du Worldcoin (WLD) se situe à 4,75 dollars, en baisse de 2 % sur les 24 dernières heures.

