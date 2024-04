Worldcoin (WLD) annonce son propre layer 2 : World Chain

Serait-ce la saison des layer 2 ? Worldcoin (WLD), le controversé projet de Sam Altman, vient d’annoncer la construction d’une solution de seconde couche. À quoi cela va-t-il ressembler ?

Worldcoin construit son propre layer 2

Pour rappel, les layer 2 sont des blockchains dites de seconde couche, car elles existent au-dessus d’une blockchain principale – ici, Ethereum (ETH). Le layer 2 de Worldcoin, baptisé World Chain, servira à se détacher d’Optimism, bien qu'il sera bâti avec l'OP Stack. Les transactions liées à Worldcoin représentent en effet actuellement 44 % du gas utilisé sur OP Mainnet :

« Étant donné la taille et la croissance rapide de notre communauté, il est temps d’évoluer vers un réseau dédié. »

D’où la création d’un layer 2, qui permettra d’améliorer la scalabilité de Worldcoin :

« World Chain est créé en premier lieu pour améliorer de manière significative la capacité, afin que de nouvelles personnes puissent nous rejoindre, et que les utilisateurs existants puissent profiter de transactions plus rapides et moins onéreuses. »

Les layer 2 sont souvent devenus incontournables pour pallier les limitations d’Ethereum, notamment en termes de délai et de frais d’utilisation, qui restent encore particulièrement élevés.

Un mécanisme pour lutter contre les bots

La « preuve d’humanité » développée par Worldcoin sera au cœur du système. La Word ID permet de vérifier son « humanité », et d’accéder en priorité au layer 2. Les transactions venant de bots sont elles aussi traitées, mais elles n’auront pas la priorité :

« En tant que réseau “permissionless”, Worldcoin permettra à tout le monde de soumettre des transactions sur la World Chain, mais celles qui sont créées par des humains vérifiés seront priorisées. »

Selon Worldcoin, jusqu’à 80 % des transactions des blockchains sont actuellement automatisées. Les bots sont de plus en plus nombreux sur les réseaux, qu’ils congestionnent souvent. Le but est aussi de réduire les frais en gas pour les utilisateurs, en les finançant en partie avec les sommes dont s’acquitteront certains participants :

« Le protocole va chercher à atteindre un équilibre où les frais de gas des utilisateurs occasionnels seront couverts par les frais payés par les bots et les utilisateurs réguliers. En attendant, ils seront couverts par la Worldcoin Foundation. »

Worldcoin s’attend à ce que la World Chain soit lancée dès cet été. L’entreprise souhaite que son layer 2 soit « un écosystème d’applications d’identité et de finance décentralisée qui se concentrent sur leur utilité pour la vie quotidienne ». À l'heure où nous écrivons ces lignes, le cours du WLD dépasse 4,80 dollars, pour une capitalisation totale de 920 millions de dollars.

Cela montre encore une fois à quel point les layer 2 sont devenus des piliers d’Ethereum. Selon VanEck, la capitalisation totale de tous les layer 2 pourrait par ailleurs atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici à 2030.

Source : World Coin, communiqué

