1 milliard de dollars en 10 jours : la valeur totale verrouillée sur le layer 2 Base explose

Un succès pour Coinbase : la valeur totale verrouillée (TVL) de Base explose à la hausse depuis la fin du mois de mars. Elle vient dépasser les 4,17 milliards de dollars. Retour sur une progression très rapide.

La TVL de Base explose ces dernières semaines

Le layer 2 de Coinbase avait été lancé il y a un peu plus d’un an, et sa progression avait déjà été jugée notable ces derniers mois. Mais depuis la fin du mois de mars, on assiste à une vraie explosion : la solution de seconde couche vient en effet de dépasser les 4 milliards de dollars de valeur totale verrouillée, tous actifs confondus.

Il y a un peu plus de 10 jours, le layer 2 ne pesait « que » 3 milliards de dollars, et 1,2 milliard de dollars il y a un mois. En l’espace de 30 jours, Base a donc engrangé près de 3 milliards de dollars :

La progression spectaculaire de la TVL de Coinbase depuis le début de l’année

C’est d’autant plus notable que le marché des cryptomonnaies est entré dans une phase de consolidation depuis environ 2 semaines. Cette progression est donc séparée de l’évolution des cours. Cela montre l’attrait fondamental du layer 2 de Coinbase.

Base devient le 3e layer 2 le plus important du moment

Base est désormais confortablement installé à la 3e place des layer 2 les plus importants en termes de TVL derrière Arbitrum et Optimism, qui affichent respectivement 19,3 milliards de dollars et 7,9 milliards de dollars. On note par ailleurs que Arbitrum et Optimism stagnent en ce moment, alors que la TVL de Base gagne 22 % sur la semaine.

Le layer 2 de Coinbase est donc devenu un poids lourd du secteur. Pour Coinbase, l’enjeu est double : il s’agit d’occuper l’espace dans un secteur qui est devenu indispensable au bon fonctionnement de l’écosystème… Mais aussi de « blockchainiser » le fonctionnement de la plateforme d’échange, comme le confirmait récemment Max Branzburg, le vice-président de Coinbase :

« Cela nous permet de gérer et sécuriser les fonds [notamment l’USDC, NDLR] avec des frais réduits et des délais de règlements réduits, sans que cela n’impacte l’expérience utilisateur sur Coinbase. »

Il est donc probable que d’autres plateformes d’échange suivent l’exemple de Coinbase à l’avenir.

Source : L2BEAT

