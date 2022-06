Le Litecoin va être retiré de deux plateformes crypto sud-coréennes

La cryptomonnaie Litecoin (LTC) va être retirée de la liste de Bithumb et Upbit, deux plateformes de cryptomonnaies sud-coréennes. Ces dernières invoquent des modifications apportées à la crypto qui permettent une plus grande confidentialité lors des transactions.

Bithumb et Upbit cessent de référencer la deuxième plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation sur leurs plateformes, ce qui signifie que les utilisateurs ne pourront plus les acheter, vendre ou échanger.

La faute à la mise à jour du réseau Mimblewimble Extension Blocks (MWEB) qui procure une plus grande discrétion lors des transactions.

Les plateformes offrent tout de même un court délai aux utilisateurs pour vendre leurs cryptomonnaies. Concernant Upbit, l’exchange affirme que le marché du Litecoin sera fermé le 20 juin et déclare que ses utilisateurs auront un mois pour retirer leurs fonds avant le 20 juillet.

Du côté de Bithumb, les délais sont beaucoup plus rapides. Sur son blog, la plateforme sud-coréenne a souligné sa responsabilité de « protéger ses utilisateurs et de construire un marché d’actifs numériques transparent ».

C’est pour ces raisons qu’elle empêchera dès le 8 juin à ses utilisateurs de déposer des Litecoin sur leurs wallets et elle leur donnera jusqu’au 25 juillet pour retirer complètement leurs Litecoin de la plateforme.

Litecoin n’est plus conforme aux lois sud-coréennes

Cette mise à jour MWEB suscitait déjà il y a quelques semaines des interrogations sur sa conformité en Corée du Sud. En effet, la grande confidentialité des transactions est remise en cause par la réglementation sud-coréenne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Dans les autres pays et notamment aux États-Unis, le Litecoin est toujours disponible sur la plupart des principales plateformes de cryptomonnaies, notamment Coinbase, FTX US et Binance US.

Historiquement, les plateformes crypto n’ont jamais été très regardantes à l’égard des cryptomonnaies utilisant des techniques de confidentialité avancées permettant aux utilisateurs de préserver leur anonymat. Les crypto confidentielles les plus utilisées aujourd’hui sont Zcash et Monero. Elles pèsent plusieurs milliards de dollars.

Une cryptomonnaie historique

Le Litecoin a longtemps été comparé au Bitcoin (BTC), puisque les deux crypto possèdent beaucoup de similitudes. Elle est apparue en 2011, c’est donc une cryptomonnaie historique.

11 ans après, elle est toujours dans le top 20 des plus grosses cryptomonnaies. Elle a même été la 3e plus grosse capitalisation en 2017.

C’était également l’une des premières cryptos disponibles sur Robinhood lors du lancement de ses services en 2018.

La grande confidentialité des transactions suite à la mise à jour et les mesures radicales prises par les exchanges sud-coréens pourraient semer le doute sur l’avenir de la crypto.

Le Litecoin est en baisse de -56% depuis le début de l’année, contrairement au Bitcoin qui accuse une baisse de « seulement » -32%. Mais pour le moment, l’impact des mesures prises par les plateformes sud-coréennes n’est pas significatif.

