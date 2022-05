Litecoin (LTC) permet désormais l'anonymat : des exchanges de Corée du Sud le mettent en garde

Litecoin pourrait ne plus être le bienvenu en Corée du Sud

Suite à sa récente mise à jour offrant la possibilité d’anonymiser ses transactions, Litecoin (LTC) se retrouve pris pour cible par deux des plus grosses plateformes d’échange de cryptomonnaies de Corée du Sud. Les exchanges en question sont Bithumb et Upbit.

Ces derniers mettent en avant une loi coréenne sur l’obligation de déclaration d’informations lors des transactions. Or, depuis la mise en place de la technologie Mimblewimble au bloc 2 257 920, le 19 mai dernier, il est désormais possible de rendre une transaction anonyme sur le réseau.

Afin de se conformer à la régulation, il y a donc de bonnes chances pour que Bithumb et Upbit retirent l’actif de leurs plateformes respectives, suite à ces avertissements. Korbit et Coinone, les deux autres plateformes majeures de Corée du Sud, n’ont, a priori, pas encore donné leur position concernant Litecoin.

L’anonymat apporté par Mimblewimble

Le nom de cette technologie est un clin d’œil à un sortilège de l’univers Harry Potter et se traduit en français comme le sortilège de « Langue de plomb ». C’est là une référence à cet aspect anonyme d’une blockchain intégrant Mimblewimble. En effet, depuis un explorateur de blockchain, un bloc semble être une seule et même transaction, sans donner plus de détails sur le contenu des entrées et des sorties.

De manière générale, les régulateurs et par lien de cause à effet, les plateformes centralisées, ont tendance à se montrer hostiles à l’égard des cryptomonnaies anonymes. Bien évidemment, l’argument fétiche de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est souvent invoqué.

Face à cette pression, les exchanges peuvent se retrouver contraints de retirer ce type d’actifs à la négociation. Alors que Litecoin recule peu à peu dans le classement des capitalisations à mesure que le temps passe, le projet prend là un pari risqué pour son adoption.

👉 Dans l’actualité également – Terra : les régulateurs sud-coréens lancent une inspection d’urgence des plateformes locales

Sources : Bithumb, Upbit

