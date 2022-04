Robinhood rachète l'application crypto Ziglu pour renforcer sa présence en Europe

Robinhood signe un accord pour racheter l’application crypto britannique Ziglu

Robinhood est une application de courtage et d’investissement en ligne. C’est un des courtiers les plus populaires permettant d’effectuer des opérations sur actions sans commission aux États-Unis. Sa principale mission est de démocratiser l’univers financier au sein de toute la population.

La société a toujours affiché des objectifs ambitieux, et son intérêt pour les cryptomonnaies. Le courtier permet déjà depuis des années d’acheter et de vendre plusieurs cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC), ou l’Ether (ETH). En octobre 2021, il a permis à ses utilisateurs de retirer leurs actifs de la plateforme.

Ce mardi 19 avril, Robinhood confirme son intention de se développer sur le marché des cryptomonnaies, en annonçant avoir signé un accord en vue d’acquérir Ziglu Limited, une société de cryptoactifs basée au Royaume-Uni.

Grâce à Ziglu, les clients britanniques peuvent acheter et vendre onze cryptomonnaies, gagner du rendement sur leurs cryptos, payer avec une carte de débit, dépenser de l’argent même à l’étranger, et tout ceci sans frais.

Mark Hipperson, fondateur et PDG de Ziglu, a déclaré :

« Ziglu et Robinhood partagent un ensemble d’objectifs communs, travaillant à réduire les barrières à l’entrée pour une nouvelle génération d’investisseurs, et nous sommes ravis de poursuivre cette mission ensemble. »

Leur volonté est claire : permettre à tous, à travers le monde, d’investir dans les cryptomonnaies.

Une volonté de renforcer sa position en Europe

Par le biais de cette acquisition, Robinhood veut renforcer sa position en Europe afin de proposer de nouveaux services à ses utilisateurs à des frais défiant toute concurrence.

Le PDG de Ziglu, Mark Hipperson, a réitéré cette volonté de s’étendre sur le vieux continent :

« Dans le cadre de Robinhood, nous allons dynamiser l’expansion de Robinhood à travers l’Europe et apporter un meilleur accès à la crypto et à ses avantages à des millions de clients supplémentaires. »

L’annonce de cet accord entre Robinhood et Ziglu intervient quelques jours seulement après que la célèbre plateforme d’échange crypto Binance ait annoncé avoir choisi la France pour implanter un incubateur de startups.

Les plateformes de cryptomonnaies ont compris que l’Europe représente un véritable marché avec une population possédant un fort intérêt pour ce type d’actifs. En Allemagne, un récent sondage affirme que 44% des Allemands étaient prêts à investir dans les cryptomonnaies.

Chez les populations les plus jeunes, celles qui ont reçu une meilleure éducation financière que leurs aînés grâce à Internet et qui cherchent avant tout à se former par leurs propres moyens, le constat est sans appel : l’intérêt pour l’investissement en cryptomonnaie ne cesse de se développer. Dans un sondage très récent, plus de 50% des 18-25 ans en France se disaient être intéressés par les cryptos et les NFTs.

Les jeunes générations évoluent dans l’ère du tout-connecté, elles souhaitent donc investir en deux clics sur Internet. Ce n’est donc pas étonnant que les plateformes digitales comme Robinhood ou Ziglu prennent une telle ampleur ces dernières années.

