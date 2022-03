Robinhood met en place une nouvelle carte de débit

La plateforme américaine de trading Robinhood a dévoilé une nouvelle carte de débit évolutive, permettant notamment d'investir dans les cryptomonnaies.

Cette nouvelle « Cash Card » proposera une option toute particulière à ses détenteurs en leur permettant d'arrondir la somme de leur transaction à l'unité supérieure et d'investir la différence de façon automatique. Par exemple, sur un achat de 15,20 dollars, la somme sera arrondie automatiquement à 16 dollars et les 80 centimes de différence seront placés de façon automatisée.

Dans le même ordre d'idée, Robinhood proposera également à ses clients d'investir directement et automatiquement une partie de leur salaire. Les possibilités d'investissements seront multiples, notamment dans des actions, mais également dans les cryptomonnaies. Les personnes profitant de cette option recevront également un « bonus » pouvant aller jusqu'à 10 dollars sur une fréquence hebdomadaire.

Cette carte de débit sera fournie et distribuée par Robinhood Money, une filiale développée spécifiquement à cet effet. Elle rejoindra ainsi celles déjà existantes dont Robinhood Crypto et Robinhood Financial.

Notons que ce nouveau service pourrait être une option non négligeable pour les amateurs de trading et d'investissement, puisque la carte sera utilisable partout dans le monde là où le réseau Mastercard est également pris en charge. De plus, la carte sera proposée sous forme virtuelle afin d'être compatible avec de nombreux services de paiement comme Google Pay, Apple Pay ou encore Samsung Pay.

Le choix stratégique des cryptomonnaies pour Robinhood

La sortie de la nouvelle carte de Robinhood était attendue depuis quelques mois puisque le projet avait déjà été annoncé publiquement par l'entreprise. Mais de façon globale, l'intérêt de l'entreprise pour les cryptomonnaies n'est pas nouveau.

Nous l'évoquions en août dernier, la moitié des revenus de Robinhood au deuxième trimestre de l'année 2021 provenait déjà du trading de cryptomonnaies à travers son application, notamment en grande partie grâce au Dogeccoin (DOGE).

Plus récemment, au début du mois dernier, la société avait annoncé vouloir s'étendre au niveau mondial, en affirmant vouloir mettre la cryptomonnaie au premier plan pour y arriver. Selon elle, c'est ce secteur qui lui permettra de lui ouvrir la voie à l'international.

Une stratégie également confirmée par la sortie publique dans un futur très proche de son wallet, lequel est actuellement en phase de bêta test. La société a également indiqué qu'elle travaillait sur un listing accru de cryptomonnaies sur sa plateforme, puisqu'elle n'en propose actuellement que 7, parmi lesquelles le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH), le Dogecoin ou encore le Litecoin (LTC).

Enfin, selon Robinhood, le déploiement de cette nouvelle carte vise à la fois à attirer un public jeune plus enclin à utiliser les cartes de paiement que les anciennes générations, mais également à simplifier l'accès à l'investissement auprès du plus grand nombre.

Source : Robinhood

