Avalanche (AVAX) présente Core, son wallet optimisé pour les Subnets

Ava Labs, la société qui développe la blockchain Avalanche (AVAX), s’apprête à sortir un nouveau wallet, spécialement conçu pour la navigation sur son réseau. Avalanche, ce n’est pas qu’une blockchain. Si le réseau n’en est qu’à ses balbutiements, les Subnets donneront lieu, à terme, à un ensemble de blockchains interconnectées entre elles, chacune avec sa spécificité.

Alors que jusque-là, des portefeuilles numériques comme MetaMask ou Frame étaient suffisants pour se connecter à la C-Chain, la blockchain compatible avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM), ce ne sera plus le cas quand le réseau arrivera à maturité.

En effet, Ava Labs souhaiterait que chaque Subnet soit dédié à une application particulière. Cela permettrait une meilleure fluidité du réseau, réduisant ainsi les frais au minimum et augmentant considérablement la vitesse de celui-ci. C’est pourquoi un wallet nommé Core, spécialement conçu pour l’écosystème Avalanche, a été créé :

Announcing the launch of Core, a high-powered, non-custodial wallet engineered specifically for apps on #Avalanche, including subnets and next gen Web3 projects.

Developed by @avalabsofficial, Core will include both a mobile wallet and browser extension.https://t.co/y7epk6LoeU

— Avalanche 🔺 (@avalancheavax) March 22, 2022