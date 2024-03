Avalanche et Chainlink s'associent avec le Australia and New Zealand Banking Group pour faire de la tokenisation

Le Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) se tourne vers la blockchain, adoptant le Protocole d'Interopérabilité Cross-Chain (CCIP) de Chainlink (LINK) pour expérimenter la gestion et l'échange d'actifs tokenisés. Une initiative qui souligne l'intérêt croissant des institutions financières traditionnelles pour la tokenisation.

