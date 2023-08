Une adresse accumule 3 milliards de dollars de Bitcoin – Qui se cache derrière ?

Si les périodes de faible volatilité sont prisées pour de l'investissement en DCA (Dollar Cost Averaging), certains appliquent cette stratégie au pied de la lettre. En l'espace de 3 mois seulement, une mystérieuse adresse a tranquillement accumulé plus de 118 000 Bitcoin (BTC).

Au cours actuel, cela représente pas moins de 3 milliards de dollars. Ce portefeuille est ainsi devenu le troisième plus gros détenteur de Bitcoin dans le monde.

La mystérieuse adresse ayant accumulé 3 milliards de dollars de Bitcoin (BTC)

Évidemment, une accumulation aussi rapide et conséquente de bitcoins n'a pas tardé à alerter la communauté crypto et les théories sur le propriétaire de ce portefeuille se sont rapidement multipliées.

Certains internautes y voyaient une coïncidence avec les récents retraits des plateformes centralisées, d'autres l'attribuaient à un transfert de fonds d'un exchange tandis qu'une majorité pointait du doigt BlackRock, le célèbre gestionnaire d'actifs à l'origine de la récente demande d'un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis.

MASSIVE WHALE ACCUMULATION 🐋 🤑

In 3 months, BTC address (bc1q...59v2) acquired 118k BTC ($3.08 billion), ranking third in #BTC reserves.@BlackRock, Is this you? pic.twitter.com/t3JsEeEO19

