Le géant BlackRock dépose une demande pour un ETF Bitcoin spot

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, vient de déposer une demande pour lancer un ETF Bitcoin spot, marquant ainsi son entrée dans la course pour cet instrument financier tant convoité. Une initiative particulièrement audacieuse alors que l'industrie des cryptomonnaies fait face à la colère de la Securities and Exchange Commission (SEC).