Mt. Gox : Plus de 36 % des Bitcoins ont été restitués aux clients

Mt. Gox, autrefois l'un des plus grands exchanges de Bitcoin, a franchi une étape importante dans son processus de liquidation judiciaire en distribuant plus d'un tiers des BTC alloués à ses créanciers.

Cette nouvelle intervient après des années de retards et d'incertitudes sur l'affaire, et représente un soulagement pour les nombreux utilisateurs qui avaient perdu leurs fonds lors du piratage de l'exchange en 2014.

Selon un rapport de CryptoQuant publié le 17 juillet, plus de 36% des Bitcoins destinés aux anciens créanciers de Mt. Gox leur ont d'ores et déjà été délivrés.

36% of the Mt. Gox Bitcoin has been distributed to creditors

"The trustee holds 141,686 $BTC, which will be distributed over time. With yesterday's transaction, 36% of the Bitcoin has been moved to their former users."

