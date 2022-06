75% des commerçants américains envisagent d'accepter les paiements en cryptomonnaies sous 2 ans

Plus de la moitié des commerçants souhaitent intégrer les cryptomonnaies

C’est un rapport nommé « Merchants Getting Ready For Crypto » publié mercredi par le cabinet d’études Deloitte en collaboration avec PayPal qui donne cette information exclusive.

Les trois quarts des marchands américains prévoient d’accepter les paiements en cryptomonnaie ou en stablecoin dans les deux prochaines années.

Selon eux, cela améliorerait l’expérience des clients, augmenterait le nombre de clients, et cela favoriserait une meilleure image de marque. Ce sont d’ailleurs les principales raisons qui expliquent leur désir d’adopter les paiements en cryptomonnaie dans leurs magasins ou leurs boutiques.

85 % des commerçants interrogés dans cette étude estiment que les paiements en cryptomonnaies seront généralisés dans leurs secteurs respectifs dans les cinq années à venir. Cela signifie qu’une majorité de commerçants croit en l’avenir de la crypto.

L’échantillon de l’étude porte sur 2 000 cadres supérieurs de boutiques américaines interrogés entre le 3 et le 16 décembre 2021, alors que les prix des cryptomonnaies étaient encore élevés, mais les résultats viennent seulement d’être révélés.

Pour des résultats représentatifs, tous les secteurs d’activité étaient représentés dans cette étude : les cosmétiques, les biens numériques, l’électronique, la mode, l’alimentation et les boissons, la maison et le jardin, l’hôtellerie et les loisirs, les biens personnels, les services et enfin les transports.

La plupart des commerçants ont d’ores et déjà commencé à investir pour permettre ces nouveaux services numériques. Plus de 60 % des commerçants ont déclaré qu’ils prévoient des budgets de plus de 500 000 dollars pour permettre les paiements en crypto au cours des 12 prochains mois. Il s’agit d’un budget significatif.

L’intérêt des consommateurs pour les paiements en crypto

Même si la majorité des commerçants américains pensent que les paiements en crypto vont se généraliser, il est intéressant de savoir si les consommateurs seront réceptifs à ce nouveau moyen de paiement. L’étude de Deloitte et de PayPal est pertinente en ce sens puisqu’elle fait ressortir l’intérêt des consommateurs.

Ainsi, on apprend que 64 % des commerçants interrogés signalent que leurs clients ont exprimé un intérêt significatif pour l’utilisation de la crypto pour les paiements. Environ 83 % d’entre eux s’attendent à ce que l’intérêt augmente de manière significative au cours de l’année 2022.

En adoptant la cryptomonnaie, plus de la moitié des détaillants américains s’attendent à ce que l’expérience client soit grandement améliorée, et que le nombre de clients augmentera.

40 % espèrent que leur marque sera perçue comme « avant-gardiste » afin d’améliorer leur réputation et fortifier leur image de marque.

Les cryptomonnaies semblent se démocratiser dans toutes les sphères de l’économie comme en témoigne l’étude. Récemment, TAG Heuer a accepté les paiements en cryptomonnaies pour ses clients américains, tout comme Balenciaga.

Grâce à toutes ces grosses entreprises déjà bien implantées ayant une grande clientèle, il est permis d’espérer une généralisation des paiements en cryptomonnaies dans les années à venir.

Source : Deloitte

