TAG Heuer accepte les paiements en cryptomonnaies pour ses clients américains

L’horloger suisse TAG Heuer, accepte désormais les paiements en cryptomonnaies de la part de ses clients américains, grâce à une intégration des services fournis par la société BitPay.

Thanks to our partnership with @BitPay, we’re proud to introduce the #cryptocurrency payment on our US website.

Shop now in #Bitcoin, #Ethereum, #Litecoin or 10 other cryptocurrencies at: https://t.co/cnYeW0ogvx pic.twitter.com/nOYXLU2ace

— TAG Heuer (@TAGHeuer) May 19, 2022