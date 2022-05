Gucci accepte désormais les cryptomonnaies dans certains de ses magasins aux États-Unis

Gucci accepte les cryptomonnaies comme mode de paiement

Quelque temps après avoir fait son entrée dans le metaverse de The Sandbox (SAND), Gucci continue de montrer son intérêt pour le Web 3.0 et les cryptomonnaies.

Effectivement, dès la fin du mois de mai, la marque acceptera plus d'une dizaine de cryptomonnaies dans 5 de ses magasins aux États-Unis, notamment celui situé à Wooster Street, en plein cœur de New York, celui de Rodeo Drive à Los Angeles ou encore celui de Miami Design District.

La marque acceptera des cryptomonnaies de références comme le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH), le Wrapped Bitcoin (wBTC), mais également 5 stablecoins adossés au dollar ainsi que le Dogecoin (DOGE) et le Shiba Inu (SHIB).

Concernant les paiements, lorsqu'un client fera un achat dans le magasin, il recevra un email contenant un QR code lui permettant de valider la transaction directement depuis son propre portefeuille numérique.

Libre ensuite à l'enseigne de conserver les actifs sous forme de cryptomonnaies ou bien de les transformer en monnaie fiduciaire, comme le dollar américain en ce qui concerne ces magasins. Selon le communiqué, Gucci souhaite à terme développer ce nouveau mode de paiement dans l'ensemble de ses boutiques.

Gucci n'est pas la première marque de luxe à intégrer les paiements en cryptomonnaies dans ses établissements. Effectivement, Off-White, la marque de Virgil Abloh, accepte déjà ce type de paiement dans ses magasins éponymes de Paris, Londres et Milan.

Nous pourrions également citer la marque Philipp Plein, qui, en plus d'avoir amassé plus de 150 BTC en réserve, va ouvrir une galerie de tokens non fongibles (NFTs) dans un de ses magasins de Londres. Dans les 2 cas, il s'agit de marques streetwear haut de gamme orientées vers un public relativement jeune.

L'attrait du luxe pour les cryptomonnaies

L'intérêt pour le Web 3.0 de Gucci n'est pas nouveau, comme l'avait déjà démontré son expérience interactive « Gucci Garden » qui avait su réunir pas moins de 19 millions de personnes.

La marque a également développé des skins exclusifs pour des jeux vidéo comme Animal Crossing ou Pokemon Go, à l'instar de la célèbre marque britannique Burberry pour le jeu Honor of Kings.

Afin de sensibiliser ses équipes à ce nouveau monde, Kering, la société mère de Gucci, a récemment lancé un jeu en interne en partenariat avec l'agence Al Dente. Selon un des porte-parole de l'entreprise, le nombre d'employés qui se sont montrés intéressés était bien plus important que prévu.

Selon Marco Bizzarri, le PDG de Gucci, ce sont autant de nouveautés qui permettent d'améliorer l'expérience de ses clients :

« Maintenant que nous sommes en mesure d'intégrer les cryptomonnaies dans notre système de paiement, il s'agit d'une évolution naturelle pour les clients qui souhaitent disposer de cette option. »

On se souvient également de la collaboration de LVMH avec Microsoft et Consensys afin de développer une plateforme de traçabilité des produits grâce à la technologie blockchain, un projet qui remonte déjà à 2019.

Plus récemment, Hermès, un des fleurons du luxe français, annonçait que le metaverse constituait un bon outil de communication. Son PDG, Axel Dumas, avait déclaré à cette occasion qu'il était « curieux et intéressé » par ces mondes virtuels.

