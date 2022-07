Christie's, la plus grande maison de vente aux enchères au monde, lance un fonds pour le Web3

La société de vente aux enchères britannique Christie's a su capter l'intérêt de l'art numérique depuis un moment déjà, notamment via les tokens non fongibles (NFTs). En novembre dernier, la maison avait notamment collaboré avec l'artiste Beepble, aboutissant à la vente d'une œuvre 3D pour la coquette somme de 29 millions de dollars.

Mais aujourd'hui, Christie's franchit un pas conséquent dans le Web 3.0 et annonce « Christie's Ventures », son nouveau fonds d'investissement dédié à l'accompagnement des entreprises qui souhaitent évoluer dans le luxe numérique.

Ce fonds sera bâti autour de 3 axes principaux : l'innovation Web 3.0, les produits et les solutions financières liées à l'art ainsi que les technologies favorisant une « consommation transparente » de l'art.

Pour Ben Gore, le directeur d'exploitation de Christie's, l'entreprise a un rôle à jouer dans le futur prometteur de l'innovation artistique :

« En tant que leader mondial du marché de l'art, Christie's a à la fois une incitation et une responsabilité pour faire avancer l'innovation et approfondir les expériences pour nos clients. Les croisements entre la technologie et les produits financiers sont de plus en plus pertinents et prévalents, et nous croyons fermement aux opportunités à venir. »