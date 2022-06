Exclusible lance sa première collection exclusive de penthouses sous formes de NFTs

Cet article est écrit en partenariat avec Exclusible (en savoir plus)

La plateforme Exclusible, spécialisée dans les collections de tokens non fongibles (NFTs) mêlant luxe traditionnel et luxe numérique, va bientôt clôturer la prévente de ses penthouses, de luxueux appartements prenant pied dans le metaverse de Spatial.io.

Alors qu'à l'heure où nous rédigeons ces lignes, plus de 25 000 personnes ont déjà réservé leur place pour un penthouse, il ne sera possible de bénéficier d'un tarif préférentiel de 0,4 ETH par NFT (soit une remise de 33 %) seulement jusqu'au dimanche 12 juin inclus.

Jusqu'ici, Exclusible a littéralement enchaîné les succès, sa première collection de NFTs s'étant vendue en 48 heures pour un total de 2,6 millions de dollars. Depuis, elle cumule les partenariats d'ampleur, de Bugatti à Christofle en passant par Hogan ou l'horloger Frederique Constant.

With Exclusible Penthouse we are setting a landmark in the new luxury standard.

Thousands of people already registered for a chance to have one make sure you don't miss the opportunity!

Get your spot 👉 https://t.co/0n8Fyp6shw pic.twitter.com/yVPDcVfYZX

— Exclusible | PREMINT NOW (@exclusible) May 16, 2022