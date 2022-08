Gucci devient la première marque d'ampleur à accepter les paiements en ApeCoin (APE)

La nouvelle a été annoncée par la marque de luxe dans la journée d’hier. Les paiements en ApeCoin ne seront disponibles initialement que pour quelques magasins Gucci situés aux États-Unis. Il s’agit cependant d’un pas en avant conséquent, que la marque qualifie d’ « exploration du Web3 ».

Now accepting @ApeCoin payments via @BitPay, select Gucci boutiques in the USA expand the range ofcryptocurrencies available for in-store purchases, yet another step in the House's exploration of Web3.

