TAG Heuer permet d'afficher ses tokens non fongibles (NFTs) sur ses montres de luxe

TAG Heuer : la visualisation des NFTs désormais possible

Après avoir récemment annoncé que ses clients aux États-Unis pourraient régler leurs achats en cryptomonnaies, TAG Heuer vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité pour ses montres connectées.

En effet, la célèbre marque de montre Suisse, intègre désormais une fonctionnalité d'affichage pour les tokens non fongibles (NFTs) pour ses smartwatch Connected Calibre E4.

Cet outil de visualisation sera disponible après une mise à jour via Apple Store ou Google Play.

En pratique, les NFTs seront synchronisés, avec le Calibre E4, via des portefeuilles numériques installés sur le smartphone de l'utilisateur. Cela concerne les portefeuilles de type Ledger et Metamask pour le moment. De plus, le communiqué indique :

« Les propriétaires pourront afficher les NFTs au format JPEG et GIF, qui apparaîtront sous forme d'hexagone sur le cadran de la montre, de la même manière que Twitter affiche les photos de profil des NFTs authentifiés. »

Pour développer au mieux cette fonctionnalité, la marque déclare avoir consulté des communautés connues, telles que : Bored Ape Yacht Club, les Cryptopunks, CLONE-X et World of Women. Le PDG de TAG Heuer, Frédéric Arnault, rajoute :

« Je m'intéresse de près à l'espace NFTs et cette fonctionnalité s'inscrit dans la tradition d'avant-garde et d'innovation technologique de TAG Heuer. »

Ainsi, il est fort probable que la marque de luxe continue à développer des fonctionnalités ou des services via le Web 3.

Les NFTs, une autre façon de s'exprimer pour les marques de luxe

Dans l'écosystème blockchain, nombreuses sont les marques à s'être déjà intéressées aux NFTs. D'ailleurs, ces derniers permettent de combiner beaucoup d'attributs et offrent de nombreuses possibilités.

Outre le fait que cela apporte une nouvelle façon de s'exprimer, les NFTs demeurent un bon outil marketing et un moyen d'attirer de nouveaux consommateurs.

Récemment, la marque de luxe Prada s'est lancée dans une collection de NFTs afin d'apporter une touche d'exclusivité à ses utilisateurs, dans le cadre de son événement Timecapsule.

Citons également l'exemple du géant américain du jouet, Mattel, qui s'est associé avec OnChain Studios pour développer une plateforme de NFTs. Cette dernière sera d'ailleurs implémentée sur la blockchain Flow, de Dapper Labs.

On le voit, ces écosystèmes peuvent devenir de nouvelles opportunités pour les marques et ces dernières ne se cachent plus à innover dans cette industrie.

Source et image : Blog de TAG Heuer et compte Twitter du PDG, Frédéric Arnault.

