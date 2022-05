Exclusible, la plateforme qui embarque le luxe dans le metaverse et les NFTs

Cet article est écrit en partenariat avec Exclusible (en savoir plus)

Exclusible, quand le luxe rencontre le Web 3.0

Fondée en 2021, Exclusible se présente comme une plateforme d'un nouveau genre, à la croisée du luxe traditionnel et du luxe numérique, proposant une expérience mêlant tokens non fongibles (NFTs), cryptomonnaies et Web 3.0.

Conçue pour embarquer le luxe dans l'ère du numérique, Exclusible se définit comme une place de marché pour les NFTs dans des secteurs aussi variés et recherchés que les bijoux, les montres, la mode, l'art ou encore les supercars.

Mais Exclusible va plus loin que le marché traditionnel de NFTs et propose de véritables expériences virtuelles. Effectivement, la plateforme vous embarque dans une expérience unique à travers le metaverse grâce à ses « Luxury Penthouses », de véritables villas permettant de recevoir jusqu'à 50 personnes, où chacun peut exposer ses plus beaux NFTs.

De plus, le projet est entre de bonnes mains, comme peuvent en témoigner les diverses expériences de ses fondateurs. Thibault Launay, le PDG d'Exclusible, est un entrepreneur à succès qui a notamment fondé l'Alliance Minière Responsable et qui a vu son nom inscrit dans le classement Forbes « 30 Under 30 » de l'année 2019.

Olivier Moingeon, co-fondateur d'Exclusible, bénéficie d'une dizaine d'années d'expérience au sein de la maison française Cartier dont la renommée n'est plus à prouver, avant d'avoir été nommé président de la marque de cosmétique de luxe Bastide. Voici comment il résume l'ADN d'Exclusible :

« Les marques et les designers capables de créer de la valeur et de la substance dans un monde purement numérique, et de développer des connexions significatives avec ces communautés, auront une bonne longueur d'avance dans l'économie naissante du metaverse. Chez Exclusible, nous aidons les marques à déchiffrer ce code. »

Le succès des ventes d'Exclusible

Bien qu'elle n'en soit qu'à ses balbutiements, le succès d'Exclusible est déjà au rendez-vous : sa première collection, « Alpha », s'est vendue en 48 heures. Ce sont ainsi 3 000 NFTs qui ont été vendus pour un total de 570 ETH, ce qui représentait alors 2,4 millions de dollars.

La collection Alpha n'est pas une série de NFTs anodine, il s'agit là d'un véritable billet VIP à long terme, permettant d'obtenir une multitude d'avantages au sein de la plateforme Exclusible.

Exemplaire de NFT « Lachesis » issu de la collection Alpha

Les heureux détenteurs d'un NFT Alpha pourront, entre autres, accéder à de futures ventes dans un cadre strictement privé, ou encore intervenir directement dans le processus de création de NFTs. De plus, cela leur permet d'être éligible à des airdrops exclusifs, des récompenses uniques et plus encore.

De plus, posséder un NFT Alpha permet également de bénéficier de 50 % de remise sur les futures ventes organisées par Exclusible. Par exemple, lors d'une vente publique d'un NFT à 0,6 ETH, les détenteurs d'un NFT Alpha pourront se le procurer pour 0,3 ETH.

Le succès de cette première collection a su se répercuter sur les suivantes. Par exemple, en février 2022, Exclusible annonçait en totale exclusivité qu'elle allait pouvoir proposer les NFTs officiels de la collection Asprey Bugatti, fruit de la collaboration entre Asprey Digital Studio et la marque automobile de luxe française Bugatti.

Ainsi, les membres de la communauté Exclusible ont pu bénéficier en avant-première d'un accès à la collection, moyennant un prix de 3 ETH par NFT, laquelle a pu leur ouvrir la porte à une multitude d'avantages comme une statue physique du studio Asprey sérigraphiée et reliée à un QR code.

Plus récemment, Exclusible a été sélectionnée pour assurer la vente de la collection « Mood by Christofle », un écrin contenant 24 couverts en métal argenté, cette fois édité sous forme de 925 NFTs uniques, représentés dans un univers en 3D. Nouveau succès pour la plateforme, qui écoule la totalité des créations en tout juste 5 minutes.

Les Penthouses, pièces maîtresses d'Exclusible

Parlons maintenant du futur projet prometteur d'Exclusible, des Penthouses prenant pied directement dans le metaverse de Spatial.io. Véritables villas de luxe virtuelles, ces appartements terrasses à la pointe du design offrent une vue sur des paysages aussi variés que Dubaï, Miami, Vegas, Paris ou la Nouvelle-Calédonie.

With Exclusible Penthouse we are setting a landmark in the new luxury standard.

Thousands of people already registered for a chance to have one make sure you don't miss the opportunity!

Get your spot 👉 https://t.co/0n8Fyp6shw pic.twitter.com/yVPDcVfYZX — Exclusible (@exclusible) May 16, 2022

Ces biens immobiliers de luxe vont plus loin que de simples possessions virtuelles, et promettent d'offrir une véritable expérience sociale, puisqu'ils permettent d'inviter et d'accueillir jusqu'à 50 personnes.

Les possibilités sont multiples : faire la fête dans la salle de banquet ou de réception, regarder un film via la salle de projection, partir en hélicoptère pour profiter d'une expérience numérique, ou encore organiser une visite autour de vos plus belles œuvres.

Effectivement, ces penthouses offrent la possibilité d'afficher vos plus beaux NFTs de façon totalement personnalisée, par exemple sous forme de tableau décoratif dans les pièces de votre choix.

Jusqu'au 7 juin, il est possible de s'enregistrer sur la liste de premint pour pouvoir faire l'acquisition d'un de ces biens immobiliers de luxe à tarif préférentiel.

Il suffit pour cela de se rendre sur cette page dédiée aux Penthouses sur le site d'Exclusible, de connecter son wallet pour s'enregistrer (prévoir 0,4 ETH non prélevé), et ainsi espérer avoir une chance d'être sélectionné pour bénéficier de 33 % de remise sur la vente.

Pour rappel, les détenteurs d'un NFT Alpha bénéficient d'une remise de 50 % sur la vente des Penthouses par rapport au tarif public.

Exclusible n'en est pas à son coup d'essai dans l'immobilier virtuel. En février dernier, la société avait vendu 25 îles privées dans le metaverse de The Sandbox (SAND), totalisant pas moins de 2,8 millions de dollars de recettes.

La vente a su faire parler d'elle, puisque des personnalités de renom se trouvaient parmi les acheteurs de ces biens, à l'instar de Marco Veratti, joueur de football international qui évolue au club du PSG, le footballeur du Bayern Kingsley Coman, ou encore Ana Ivanovic, ancienne joueuse de tennis numéro une mondiale.

Conclusion sur Exclusible

Jusqu'ici, Exclusible affiche un sans-faute et ses ventes rencontrent toujours un succès fulgurant, ce qui lui a permis de développer de solides fondations pour continuer à se développer. Cela s'ajoute à ses NFTs Alpha, lesquels ouvrent les portes à une multitude d'avantages, dont une remise de 50 % sur les futures ventes de la plateforme.

Et les drops à de NFTs venir semblent déjà prometteurs : la prochaine vente accueillera la maison Frederique Constant, artisan horloger genevois de renom, afin de mettre à l'honneur sa collection maîtresse « Classics World Timer Manufacture ». Cette collection de NFTs comprendra plusieurs niveaux de rareté, la plus haute offrira même la possibilité de recevoir un véritable exemplaire physique d'une montre associée.

De plus, toutes les conditions sont réunies pour qu'Exclusible puisse se développer sereinement, l'intérêt des marques de luxe pour le metaverse et les NFTs connaissant un véritable essor. Parmi elles, la marque française Hermès annonçait récemment vouloir utiliser le metaverse comme outil de communication, à l'instar de la maison Balmain qui multiplie les initiatives impliquant les NFTs.

Enfin, souhaitant pleinement profiter de l'engouement de sa communauté, Exclusible prévoit une nouvelle levée de fonds pour le deuxième trimestre de l'année 2022 afin de développer la technologie des metaverses et de nouer de nouveaux partenariats,mais également pour créer de nouvelles initiatives afin de mettre sa communauté au premier plan.

