Le mint des penthouses de la plateforme de NFTs Exclusible bientôt ouvert au grand public

Cet article est écrit en partenariat avec Exclusible (en savoir plus)

La plateforme Exclusible, spécialisée dans les tokens non fongibles (NFTs) haut de gamme et les partenariats avec les plus prestigieuses maisons de luxe, va bientôt lancer le mint de sa tant attendue collection de penthouses.

Pour rappel, il s'agit de biens immobiliers virtuels prenant pied dans le metaverse de Spatial.io et offrant une expérience tout à fait unique de convivialité, qui ont d'ores et déjà su attirer 27 000 investisseurs pour la phase de prévente.

The new luxury standard is coming in the form of an #NFT drop on June 18th.

It's time for you to join the @exclusible Penthouse experience, in @spatialxr, and enjoy the stunning designs by @Polycount_io and many utilities.

Check the video and tweets below 👇 pic.twitter.com/QKRGhiNPDS

— Exclusible | MINT 18th JUNE (@exclusible) June 9, 2022