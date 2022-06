L'horloger suisse Breitling accepte maintenant le Bitcoin (BTC) et d'autres cryptomonnaies

L'horloger suisse de luxe Breitling permet dès à présent à ses clients de payer en cryptomonnaies pour l'achat de montres, grâce à un partenariat avec l'entreprise BitPay.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une intégration native et que les paiements en cryptomonnaies de ses clients seront convertis en monnaies fiat, Breitling accepte maintenant pléthore de crypto-actifs :

Luxury watch brand, @Breitling now accepts crypto! Welcome to #BitPay, we are excited to partner with you to bring new payment options to your customers.

Shop now: https://t.co/rA0JAWLwyV #crypto #cryptopayments pic.twitter.com/tXJ2fGnRsp

— BitPay (@BitPay) June 28, 2022