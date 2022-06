Cet article est écrit en partenariat avec Arianee (en savoir plus)

Arianee embarque YSL Beauté dans le Web 3

Yves Saint Laurent Beauté, marque emblématique du groupe L'Oréal, signe son arrivée dans le Web 3.0 dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise française Arianee.

Consciente de la progression du Web 3.0 et des tokens non fongibles (NFTs), la marque souhaite rester fidèle à son esprit pionnier et ouvert aux nouvelles expériences.

Dans l'optique de récompenser l'engagement de ses différentes communautés à travers le monde, Yves Saint Laurent Beauté va déployer un wallet hébergé sur la blockchain Ethereum (ETH) spécialement dédié au Web 3.0 grâce à une collaboration avec Arianee, une entreprise qui s'emploie à aider les grandes entreprises dans leur transition vers le Web de demain.

Depuis le 15 juin, les personnes abonnées aux comptes Twitter et Instagram d'Yves Saint Laurent Beauté peuvent récupérer leur exemplaire du tout premier NFT de la marque à l'aura internationale. Véritable gage de fidélité, ce NFT ouvrira la porte à de futurs airdrops de la marque, ainsi que l'accès à de nombreuses expériences exclusives.

Aperçu du NFT « YSL Beauty Golden Block »

Pierre-Nicolas Hurstel, le PDG d'Arianee, s'est félicité de ce partenariat prometteur :

« Nous sommes ravis de permettre à YSL Beauté d'entrer dans le Web 3.0 avec notre solution end-to-end. Qu'il s'agisse de créer des NFTs, de les distribuer à la communauté de la marque ou de les exploiter avec un contenu protégé, la marque utilise pleinement notre plateforme. »

👉 Découvrez tout l'univers Web 3.0 d'Yves Saint Laurent Beauté

Des récompenses accessibles dès maintenant

En parallèle du lancement de son wallet numérique, Yves Saint Laurent s'associe également avec le cabinet d'experts en technologie Wunderman Thomson France afin d'être accompagné dans son entrée à travers le Web 3.0.

Dès le 21 juin, les communautés d'YSL Beauté commenceront à être récompensées via des social tokens dans le cadre d'un partenariat avec la plateforme décentralisée P00LS et 2 artistes de la scène musicale, Agathe Mougin et Kittens.

L'activation de cet événement sera accompagnée d'une donation à « En Avant Toutes » et « It's on US », 2 ONG respectivement basées en France et aux États-Unis qui s'emploient à agir pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales.

Pour Virgile Brodziak, directeur général de Wunderman Thompson, tout reste encore à faire dans le Web 3.0 et les opportunités sont plus que jamais présentes :

« Le Web 3 et le métavers sont des espaces encore inexplorés et nous croyons fermement que pour des marques comme YSL Beauté, qui prendront le temps de comprendre et de se connecter profondément à cette nouvelle culture, les opportunités sont infinies. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet inédit. »

👉 Pour ne rien louper des actualités d'Arianee, suivez la plateforme sur Twitter

Réseaux sociaux & liens utiles

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité