Le géant de la mode Ralph Lauren s'ouvre aux cryptomonnaies et aux tokens non fongibles (NFT)

L'iconique maison de mode américaine Ralph Lauren fait un premier pas dans l'univers des cryptomonnaies en accueillant le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH) et le MATIC comme moyens de paiement dans l'un de ses nouveaux magasins au cœur du Design District de Miami, en Floride.

Introducing our new #RLMiami store, the first Ralph Lauren store to accept cryptocurrency as a form of payment.

In partnership with @BitPay, customers can make purchases with different cryptocurrencies including #Bitcoin, #Ethereum and #MATIC by @0xPolygonLabs and more. pic.twitter.com/YUHhsDRexB

— Ralph Lauren (@RalphLauren) April 4, 2023