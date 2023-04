Otherside Relics : Gucci s’associe à Yuga Labs pour lancer une collection de pendentifs

La semaine dernière, la célèbre marque de prêt-à-porter de luxe Gucci a publié un tweet laissant penser à une collaboration à venir avec Otherside, le metaverse de Yuga Labs, indiquant qu’un nouveau récit prenait forme « brouillant les frontières entre le physique et le numérique » :

Continuing to explore the Metaverse, the House comes together with @yugalabs. Stay tuned as a new narrative takes shape, blurring the boundaries between the physical and digital. pic.twitter.com/v60mzcgqqY

— gucci (@gucci) March 27, 2023