Rendre le transport plus écologique grâce au Web3 ? Entretien avec Julien Bouteloup de Stake Capital

Julien Bouteloup l’investisseur et entrepreneur notamment à l’origine de projets de la finance décentralisée (DeFi) comme StakeDAO et BlackPool, a annoncé son entrée au capital de BAAK, un atelier français spécialisé dans la personnalisation de motos, d’automobiles et de leurs accessoires :

Plus qu’un simple investissement, Julien Bouteloup a également rejoint le conseil d’administration de l’entreprise, afin de l’accompagner dans sa transition Web3. L’intéressé s’est ainsi entretenu avec nous, pour revenir sur les détails de ce partenariat, qui ambitionne de mêler le luxe, l’écologie et la blockchain.

En effet, l’intégration des technologies blockchain chez BAAK doit être vue de manière globale : « posséder un véhicule BAAK ouvre l’accès à des expériences ». Ici, le véhicule est associé à un token non fongible (NFT) qui permet d’authentifier l’historique de chaque pièce :

En étant capable de « tracer l’impact carbone sur toute la supply chain » de manière fiable grâce à la blockchain, il devient alors plus aisé de prendre conscience de son propre impact et d’orienter ses choix en conséquence. Ainsi, les entreprises concernées sont en mesure de compenser ledit impact, par exemple en achetant des crédits carbone, qui serviront à financer des projets renouvelables.

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez notre guide sur le fonds NFT décentralisé de BlackPool

Durant cette entrevue, Julien Bouteloup nous a expliqué que certains véhicules de BAAK étaient transformés pour fonctionner à l’hydrogène. C’est par exemple le cas du Land Rover Defender, qui est à l’origine un véhicule relativement polluant.

Ainsi, en plus de sa plus-value apportée par son accompagnement dans la transition Web3 de l’entreprise, Stake Capital financera également la recherche sur l’hydrogène grâce à son investissement.

Bien sûr, la production de l’hydrogène doit aussi faire face à des défis :

👉 Décarboner la planète avec la blockchain ? Retrouvez notre interview de Ramzi Laied de Carbonable

Pour illustrer ses propos, Julien Bouteloup a comparé les véhicules à des NFT dans la GameFi, où chaque action viendrait enrichir celui-ci. De la même façon que chaque pièce d’équipement a une valeur dans un jeu vidéo et est différente d’un personnage à un autre, il en va de même pour chaque élément d’un véhicule, ce qui en fait une pièce unique et « le rend comparable à une œuvre d’art ».

De cette manière, une moto ou une automobile préparée par BAAK peut être vue au travers de l’ensemble des éléments qui la compose, dont l’historique et la valeur de chacun d’eux sont certifiés par la blockchain.

En outre, les propriétaires d’un véhicule BAAK n’ont pas besoin d’être familiers avec les technologies blockchains pour profiter des avantages qui en découlent :

Ces évènements s’illustrent par exemple au travers de soirées privées ou de roadtrips :

Get ready for BAAK NFT-based memberships! If you own BAAK merchandise or a BAAK vehicle, you'll get access to a suite of exclusive perks - from private club and rewards to access to exclusive events like trail, road trip, and camp. 🔥 pic.twitter.com/3LoZjfmr8r

— Julien Bouteloup (@bneiluj) April 1, 2023