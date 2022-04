Développer le recyclage de l'excès de gaz pour le minage de Bitcoin

Crusoe Energy Systems est une société américaine qui convertit le gaz naturel torché inutilisé pour l'exploitation minière du Bitcoin (BTC). Cela évite de gaspiller cette source d'énergie.

La société américaine a annoncé avoir levé 350 millions de dollars dans une levée de fonds en série C menée par G2 Venture Partners, un fonds américain exclusivement investi dans des sociétés proposant des technologies qui transforment les industries traditionnelles de manière innovante et durable.

En plus de cette levée de fonds en série C, Crusoe Energy a également obtenu 155 millions de dollars de crédit de SVB Capital, Sparkfund et Generate Capital. Cela fait un total de 505 millions de dollars de disponible pour développer l'activité.

Pour rappel, une levée de fonds en série C correspond à une levée d'un montant supérieur à 100 millions d'euros, et l'objectif de cette dernière est de poursuivre la croissance de la société, racheter des entreprises concurrentes, recruter du personnel qualifié et gagner des parts de marché.

L'entreprise spécialisée dans l'exploitation du gaz naturel non utilisé affirme que cette levée de fonds lui permettra de financer le recrutement de 100 employés supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 157 salariés de l'entreprise.

Crusoe Energy souhaite également développer ses opérations d'exploitation minière de Bitcoin et de cloud computing aux États-Unis et à l’étranger.

Des enjeux liés au réchauffement climatique

Le torchage du gaz consiste à brûler, par des torchères, des rejets de gaz naturel ne pouvant pas être facilement déplacés ou bien stockés. Même si cela paraît étrange car l'énergie est gaspillée , du point de vue des sociétés gazières, c’est beaucoup plus économique que d’essayer d’utiliser réellement le gaz.

Le gaz torché à ciel ouvert constitue donc un problème environnemental majeur puisqu'il gaspille de l'énergie et provoque de la pollution par les émissions de carbone. Au lieu de brûler l'excès de gaz, Crusoe Energy souhaite l'utiliser pour créer de l’électricité et alimenter des machines pour miner du Bitcoin positionnées à proximité. Ainsi, l'énergie est recyclée et elle n'est pas gaspillée.

De plus en plus d'entreprises dans le secteur de l'énergie, ayant conscience des enjeux liés au réchauffement climatique puisqu'elles sont en première ligne, souhaitent convertir l'énergie non utilisée pour miner des cryptomonnaies. C'est notamment le cas du géant pétrolier ExxonMobil qui pourrait utiliser son surplus d'énergie pour miner du Bitcoin (BTC)

Le Bitcoin est très critiqué par les écologistes pour son impact sur l'environnement, car le minage utiliserait des machines très gourmandes en électricité. Mais en réalité, cet impact est à nuancer car le minage de Bitcoin (BTC) ne représenterait que 0,08 % des émissions carbones mondiales.

De plus en plus d'initiatives tendent à utiliser de l'énergie verte pour miner du Bitcoin, et l'activité de Crusoe Energy en est la preuve. L’utilisation de l’excès de gaz pour miner du Bitcoin est plus propre que de le brûler et de mettre davantage d'émissions de carbone dans l’air.

