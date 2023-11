Adam Swick, le responsable technique de Marathon Digital, considère que nous sommes entrés dans la troisième phase de l’histoire du mining. Comme il l’expliquait à nos confrères de DL News, le temps des « grosses » entreprises qui achètent de l’électricité de manière massive est révolu :

« Vous ne pouvez désormais plus arriver et dire “je voudrais une tonne d’électricité s’il vous plaît”. »

La tendance est donc aux échanges. Les professionnels du mining se tournent vers des industries qui disposent de trop d’électricité (par exemple certaines centrales), ou qui ont besoin de gérer certaines émissions.

C’est le cas des émissions de méthanes : très polluantes pour la planète, elles sont entre autres à l’origine du dérèglement climatique. Or elles peuvent être captées, et réutilisées. C’est le cas notamment du gaz de torche, issu de l’extraction pétrolière. Dans le cas de Marathon Digital, l’entreprise a depuis le début du mois lancé un programme qui capte les émissions de méthane de décharges, pour les transformer en énergie. L’idée est nouvelle, mais prometteuse, selon Adam Swick :

« Il s’agit de l’électricité la moins chère de tous les sites que nous avons . […] La partie la plus dure, cela a été de convaincre la décharge de l’intérêt. Ils étaient là : “Mais vous êtes qui ? Et c’est quoi ça ?” »

La méthode de conversion de méthane en énergie n’est pas nouvelle, mais elle n’a pas encore été utilisée de manière courante pour miner du Bitcoin. Selon Adam Swick, les associations de ce type sont l’avenir du mining, et permettront de créer une symbiose entre des énergies qui auraient autrement été gaspillées, et la cryptomonnaie :

« Nous sommes optimistes et nous pensons trouver davantage de scénarios de ce type, à la fois d’un point de vue environnemental et économique. Le projet pilote dépasse les attentes de tout le monde, à la fois d’un point de vue opérationnel et économique. »